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Европа: безвиз с Грузией пора закрывать
Несколько европейских стран предложили санкционные меры в отношении Тбилиси, в том числе — отмену «безвиза»
Европа: безвиз с Грузией пора закрывать
Reuters / Others
22 мая 2024 г.

Ряд европейских стран рассматривают отмену безвизового режима с Грузией из-за закона «о прозрачности иностранного влияния». В их числе — Нидерланды, Чехия, Эстония и Швеция.

Представители этих стран предложили законодательным органам ЕС применить санкции в отношении Тбилиси. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщила газета Financial Times.

Среди прочих предлагаемых мер предложены заморозка грузинских средств в фондах Евросоюза и точечные санкции в отношении чиновников, поддерживающих закон об «иноагентах».

Безвизовый режим со странами ЕС для граждан Грузии действует с 2017 года.

Один из европейских дипломатов при этом сообщил изданию, что некоторые страны не одобряют отмену «безвиза».

«Нужно действовать осторожно, чтобы не нацелиться не на тех людей», — сказал собеседник FT.

В начале этой недели правящая партия Грузии выпустила заявление, адресованное Вашингтону. Это сообщение стало ответом на предложение одного из конгрессменов-республиканцев о пакете санкционных мер против грузинских чиновников и силовиков.

Представители «Грузинской мечты» в своем заявлении напомнили об уже более чем 12 лет, прошедших с тех пор, как США делали последние инвестиции в грузинскую экономику, а также выразили надежду на «упрощение визового режима» с Вашингтоном.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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