ПОЛИТИКА
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США готовят санкции против Гаагского суда
Конгресс США работает над санкциями против международного суда, выдавшего ордера на арест израильского руководства
США готовят санкции против Гаагского суда
США готовят санкции против Гаагского суда / Фото: Reuters
22 мая 2024 г.

Администрация Байдена готова работать с Конгрессом над возможным введением санкций против должностных лиц Международного уголовного суда (МУС). Причиной стал запрос прокурора о выдаче ордеров на арест израильских лидеров, уточнил 21 мая госсекретарь США Энтони Блинкен.

Выдача ордеров усложнит перспективы достижения сделки по заложникам и прекращения огня в Газе, пояснил Блинкен.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм на слушаниях в Сенате заявил Блинкену, что хочет возобновления санкций США против Гаагского суда в ответ на юридическое преследование израильского руководства.

«Вы поддержите двухпартийные усилия по введению санкций против МУС не только в качестве возмущения мерами против Израиля, но и для защиты в будущем наших собственных интересов?» — интересовался Грэм у госсекретаря.

«Я готов работать с вами над этим», — ответил Блинкен.

Прокурор МУС Карим Хан заявил, что у него есть разумные основания полагать, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Израиля и три лидера ХАМАС «несут уголовную ответственность» за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности.

Президент Джо Байден и его политические оппоненты выразили обеспокоенность по поводу процесса и резко раскритиковали заявление Хана, утверждая, что суд не обладает юрисдикцией в отношении конфликта в Газе. Однако МУС на самом деле обладает необходимой юрисдикцией, учитывая, что Палестина признает суд.

США не являются членом суда, но выборочно поддерживали прошлые судебные иски, включая решение МУС в прошлом году выдать ордер на арест президента России Владимира Путина в связи с войной в Украине.

Члены Конгресса от Республиканской партии ранее угрожали принять закон о введении санкций против МУС, но мера не может стать законом без поддержки президента Джо Байдена и его коллег-демократов, которые контролируют Сенат.

В 2020 году администрация президента Дональда Трампа обвинила МУС в посягательстве на национальный суверенитет США, когда суд санкционировал расследование военных преступлений, совершенных в Афганистане.

США ввели санкции против сотрудников суда, включая тогдашнего прокурора Фату Бенсуду, с замораживанием активов и запретами на поездки. Байден снял эти санкции в апреле 2021 года вскоре после вступления в должность.

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