Администрация Байдена готова работать с Конгрессом над возможным введением санкций против должностных лиц Международного уголовного суда (МУС). Причиной стал запрос прокурора о выдаче ордеров на арест израильских лидеров, уточнил 21 мая госсекретарь США Энтони Блинкен.

Выдача ордеров усложнит перспективы достижения сделки по заложникам и прекращения огня в Газе, пояснил Блинкен.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм на слушаниях в Сенате заявил Блинкену, что хочет возобновления санкций США против Гаагского суда в ответ на юридическое преследование израильского руководства.

«Вы поддержите двухпартийные усилия по введению санкций против МУС не только в качестве возмущения мерами против Израиля, но и для защиты в будущем наших собственных интересов?» — интересовался Грэм у госсекретаря.

«Я готов работать с вами над этим», — ответил Блинкен.

Прокурор МУС Карим Хан заявил, что у него есть разумные основания полагать, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, министр обороны Израиля и три лидера ХАМАС «несут уголовную ответственность» за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности.

Президент Джо Байден и его политические оппоненты выразили обеспокоенность по поводу процесса и резко раскритиковали заявление Хана, утверждая, что суд не обладает юрисдикцией в отношении конфликта в Газе. Однако МУС на самом деле обладает необходимой юрисдикцией, учитывая, что Палестина признает суд.

США не являются членом суда, но выборочно поддерживали прошлые судебные иски, включая решение МУС в прошлом году выдать ордер на арест президента России Владимира Путина в связи с войной в Украине.

Члены Конгресса от Республиканской партии ранее угрожали принять закон о введении санкций против МУС, но мера не может стать законом без поддержки президента Джо Байдена и его коллег-демократов, которые контролируют Сенат.

В 2020 году администрация президента Дональда Трампа обвинила МУС в посягательстве на национальный суверенитет США, когда суд санкционировал расследование военных преступлений, совершенных в Афганистане.

США ввели санкции против сотрудников суда, включая тогдашнего прокурора Фату Бенсуду, с замораживанием активов и запретами на поездки. Байден снял эти санкции в апреле 2021 года вскоре после вступления в должность.