ООН предупредила, что ситуация с доставкой помощи в Газу становится еще более критической. Представитель генсека Стефан Дюжаррик отметил, что американский морской пирс в Газе не сработал: толпы отчаявшихся людей в секторе Газа перехватили почти всю помощь.

Только 5 из 16 грузовиков, которые покинули пирс в субботу, добрались до склада, а все остальные были остановлены.

«Произошло то, что я бы назвал самостоятельным распределением. Эти грузовики ехали по районам, где не было помощи. Я думаю, люди боялись, что никогда не увидят помощи. Они хватали все, что могли», — подчеркнул Дюжаррик.

Это вынудило США временно приостановить поставки и углубило и без того тяжелый гуманитарный кризис, отметил чиновник. Строительство и эксплуатация пирса обошлись США примерно в $320 млн, хотя правозащитники отмечали: вместо возведения дорогостоящего пирса Вашингтон мог бы потребовать от Израиля ослабить блокаду Газы и разрешить ввоз больших объемов помощи.

Официальный представитель Пентагона Пэт Райдер 21 мая заявил, что через пирс было доставлено 569 тонн помощи для дальнейшей доставки. Однако эти грузы так и не дошли до гуманитарных групп в Газе.

По его словам, США и ООН обсуждают другие маршруты, по которым грузовики с помощью могли бы добраться до пунктов распределения.

Представитель Всемирной продовольственной программы Шаза Мограби заявила, что израильские проверки помощи на пирсе занимают не менее суток. Это сильно тормозит все поставки помощи.

Пирс никогда не предназначался для полной замены наземной помощи. Через пирс в день может идти до 16 грузовиков с помощью. В то время как для минимального выживания 2,3 млн населения Газы необходимо как минимум 500 грузовиков в сутки. Израильское вторжение в Рафах и захват ключевого погранперехода на границе с Египтом еще сильнее ухудшили поток гуманитарной помощи.