США 20 мая направили два бомбардировщика B-52 Stratofortress в Великобританию, заявил пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер. Самолеты вылетели из Северной Дакоты и приземлились на британской авиабазе в Фейрфорде.

«Эти самолеты откроют многочисленные возможности для тренировок и операций с союзниками по НАТО и региональными партнерами», — уточнил представитель оборонного ведомства.

Чиновник напомнил, что Вашингтон стабильно перебрасывает свои бомбардировщики в европейские страны в рамках учений НАТО.

«Это развертывание подчеркивает приверженность США коллективной защите евроатлантического региона от враждебных субъектов», — подчеркнул Райдер.

Это уже третье развертывание оперативной группы американских бомбардировщиков в Европе в этом году после развертывания B-1 в Швеции в феврале и в Испании в марте. Учения стали частью серии крупномасштабных глобальных учений Министерства обороны США, которые продлятся до июня.

В феврале Европейское командование ВВС США сообщило, что серия учений будет включать 11 отдельных учебных мероприятий в Европе. К ним относятся недавно завершенные комплексные учения по противовоздушной и противоракетной обороне под руководством США под названием Astral Knight, а также две миссии оперативной группы бомбардировщиков.

В последние годы среди стран НАТО наблюдается высокий спрос на оперативные группы бомбардировщиков, поскольку США стремятся успокоить союзников и сдержать потенциальных противников.

В этот раз учения B-52 совпали по времени с ядерными угрозами президента РФ Владимира Путина в адрес ряда европейских государств. Путин, в частности, допустил удары по Франции, Британии и Германии, если эти страны увеличат поддержку Украины. К тому же, 21 мая российские военные начали учения с отработкой применения стратегического оружия на границе с Украиной.