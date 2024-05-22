Власти Израиля 21 мая конфисковали камеры агентства Associated Press, однако отменили решение из-за широкого осуждения со стороны СМИ и критики от президента США Джо Байдена.

Министр связи Израиля Шломо Кархи заявил, что приказал чиновникам отменить первоначальное решение и вернуть конфискованное оборудование.

Ранее министр усмотрел в действиях AP нарушение закона из-за того, что агентство предоставляло прямую трансляцию со своих камер каналу Al Jazeera. В конце апреля Израиль запретил деятельность канала в стране, обвинив его в «создании угрозы национальной безопасности». Al Jazeera назвала обвинение в том, что она угрожает безопасности Израиля, «опасной и нелепой ложью».

AP сообщило, что Минсвязи Израиля приказало отключить прямую трансляцию, показывающую вид на Газу из израильского города Сдерот. При этом агентство отметило: решение основано на «злоупотреблении израильским правительством новым законом страны об иностранных вещателях».

«Associated Press самым решительным образом осуждает действия израильского правительства по отключению нашей давней прямой трансляции, показывающей вид на Газу, и изъятию оборудования AP», — заявила представитель агентства Лорен Истон.

AP также отметило, что соблюдало правила военной цензуры, которые запрещают трансляцию таких подробностей, как передвижения войск, которые могут поставить под угрозу солдат.

Белый дом, который поддерживал Израиль в войне, заявил, что этот инцидент вызывает беспокойство и что журналисты имеют право выполнять свою работу. Администрация президента США Джо Байдена попросила высокопоставленных израильских чиновников изменить курс, как только узнала об изъятии камеры, заявила представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон.

«Свобода прессы — важнейшая опора демократии, и представители средств массовой информации, включая AP, выполняют жизненно важную работу, которую необходимо уважать», — говорится в заявлении Уотсон.

«Репортеры без границ» назвали решение Тель-Авива изъять оборудование «возмутительной цензурой».