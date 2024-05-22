Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул Запад в попытках сохранить связи с Россией и нежеланием изолировать Москву. По словам политика, это связано со «страхом эскалации с Россией». Именно из-за этого Запад не дает Киеву добро на нанесение ударов по российской территории с использованием западного оружия, как того требует Украина, отметил Зеленский.

«Это похоже на санкции. Они говорят о риске экономической эскалации с Россией. Это показывает, что наши партнеры в принципе боятся полностью разорвать отношения с РФ», — пожаловался Зеленский в интервью New York Times.

Он также посетовал, что не все западные компании разорвали связи с Россией. Запад заморозил суверенные активы РФ в своей юрисдикции, однако не пошел на полный разрыв экономических отношений с Москвой и воздержался от более решительных мер, отметил президент Украины.

«Они не переводят эти деньги [замороженных средств РФ] Украине. Почему?… Потому что это означало бы полный разрыв экономических отношений с РФ», — уточнил Зеленский.

Он также призвал западные страны закрыть дипломатические представительства в России и выслать российских дипломатов.

«Поэтому мы не можем сказать, что мы оказали давление на Россию дипломатическим или экономическим путем посредством санкций… Изоляции не произошло», — констатировал Зеленский.

Политик отметил, что аналогичные проблемы существуют и в отношении использования западного оружия, и задал вопрос: «Почему Украине нельзя дать возможность использовать его [для ударов по РФ]? Вам скажут, что это эскалация… Все держат дверь слегка приоткрытой с Россией».

Ранее Зеленский уже критиковал Запад за неспособность решительно действовать против России на мировой арене. В ноябре прошлого года политик уточнил: войска РФ не уйдут с украинских территорий, если Запад не нарастит давление на Москву.

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров в феврале утверждал, что все попытки Запада превратить Москву в изгоя потерпели неудачу.