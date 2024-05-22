Пресс-секретарь Кремля заявил в среду, что «углубленный диалог» сможет снизить растущую напряженность между РФ и Западом, в том числе в ядерной сфере. Однако, по словам представителя Москвы, «коллективный Запад» отказывается от диалога, несмотря на потенциальную опасность.

Отвечая в среду на вопрос о риске ядерного конфликта, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что эскалация напряженности в Европе и активные конфликты в различных регионах мира подрывают стабильность и предсказуемость взаимоотношений.

«Дальнейшая эскалация этой напряженности потенциально опасна, в том числе в ядерной сфере», - сказал Песков на брифинге.

«Ситуация требует углубленного диалога, чтобы, используя политико-дипломатические методы, искать пути выхода из этой напряженной ситуации. Но углубленный диалог между основными игроками отвергается странами так называемого коллективного Запада», - сказал он.

Ранее в среду главный российский дипломат Сергей Рябков назвал дезинформацией утверждение США о запуске Москвой на околоземную орбиту оружия, способного обнаружать и атаковать другие спутники.

Космическое командование США во вторник упомянуло запуск в начале этого месяца ракеты «Союз» с российского космодрома Плесецк, заявив, что, скорее всего, речь идет о «противокосмическом оружии, предположительно способном атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите».

Минобороны РФ сообщало, что на борту запущенной 17 мая ракеты был космический аппарат, но не уточнило его предназначение.

В феврале президент Владимир Путин и тогдашний министр обороны Сергей Шойгу опровергли утверждения США о том, что Россия разрабатывает противоспутниковое ядерное оружие космического базирования, предназначенное для выведения из строя спутниковой инфраструктуры связи.

Российское вторжение в Украину привело к тому, что отношения между РФ и Западом достигли самой конфликтной точки со времен кубинского кризиса 1962 года. Во вторник Минобороны РФ объявило о начале первого этап учений, которые «репетируют» подготовку к запуску тактического ядерного оружия.

Аналитики в области политики ядерного сдерживания считают, что учения России задуманы как предупредительный сигнал Путина, чтобы удержать Запад от более глубокого участия в поддержке Украины. Западные союзники Киева предоставляют последнему оружие и разведывательную информацию, но пока воздерживаются от отправки войск.