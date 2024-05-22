Глава канцелярии погибшего президента Ирана Ибрагима Раиси Голам Хоссейн Эсмаили заявил, что погодные условия во время полета правительственной делегации были «‎приемлемыми и нормальными»‎.

По его словам, всего летели три борта, сам Эсмаили летел в первом вертолете — он благополучно приземлился. «Погода была безоблачной, совершенно ясной и яркой», — отметил чиновник.

Однако примерно через полчаса в воздухе появились облака, и пилот президентского вертолета, который летел в центре авиагруппы, приказал воздушному судну подняться выше. Вскоре после этого пилот вертолета Эсмаили отметил, что президентского вертолета больше нет в группе.

«Почему мы поворачиваем назад?» — спросил руководитель администрации. Второй пилот ответил, что президентский вертолет пропал и что экипаж предположил, что он совершил вынужденную посадку.

Два других вертолета несколько минут кружили над местностью, прежде чем их радиосвязь с президентским бортом прервалась. Вскоре после этого два воздушных судна приземлились возле медного рудника из-за плохой видимости.

По словам Эсмаили, они постоянно поддерживали контакт по сотовым телефонам с пассажирами, включая пятничного имама Тебриза аятоллу Хашема — он был в сознании еще около часа после крушения вертолета.

«Мы безуспешно пытались дозвониться до всех них. После нескольких попыток дозвониться до мобильного телефона капитана, сопровождавшего президента, кто-то взял трубку. Это был аятолла Хашем, пятничный имам Тебриза. Он сказал нам, что чувствует себя неважно. Он не сказал нам ничего особенного‎»‎, — уточнил Эсмаили.

«‎Я спросил его, что именно произошло. Он сказал нам, что не знает, что произошло, а когда его спросили о его местонахождении, он сказал, что не знает. Он только описал то, что мог видеть, описал нам то, что был окружен деревьями. Я спросил его о состоянии остальных, аятолла ответил, что он один и никого больше не видит», — отметил чиновник.

19 мая вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрагим Раиси и ряд государственных чиновников, потерпел крушение. В результате все находившиеся в вертолете, включая самого Раиси, главу МИД страны, пятничного имама Тебриза и еще шесть других сопровождающих, погибли.

Похороны Раиси пройдут 23 мая в Мешхеде.