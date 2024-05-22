ЕС хочет изучить юридические и экономические последствия полного отказа от импорта российского газа. По данным агентства Reuters, с начала российско-украинского конфликта в феврале 2022 года Евросоюз резко урезал закупки газа у России, заменив его возобновляемыми источниками энергии и большим количеством газа от других поставщиков, включая Турцию, Азербайджан, Алжир и Катар.

В прошлом году на Россию приходилось лишь 15% импортируемого в ЕС газа — хотя в 2021 году эта доля составляла 41%. Reuters отмечает, что 30 мая министры энергетики стран ЕС встретятся в Брюсселя и обсудят полный отказ от российских ископаемых видов топлива к 2027 году.

Документ, подготовленный Бельгией, которая в настоящее время председательствует на заседаниях стран ЕС, просит министров определить препятствия, с которыми они сталкиваются при поэтапном отказе от импорта российских энергоносителей.

Одним из таких препятствий для стран, не имеющих выхода к морю, было строительство или переоборудование трубопроводов для импорта газа из нероссийских источников.

Дипломаты ЕС также отметили, что спешат договориться о новых мерах перед парламентскими выборами, которые намечены на 6–9 июня. Министры планируют составить стратегию для Европейской комиссии по ускорению отказа от российских поставок.

ЕС выделил более $300 млрд в виде грантов и кредитов для отказа от российского топлива, но некоторые страны, включая Австрию и Венгрию, по-прежнему сильно зависят от российского газа.

Отдельно страны ЕС на этой неделе обсудят потенциальные санкции в отношении перевалки российского сжиженного природного газа (СПГ), однако под давлением ряда государств отказываются от прямого запрета на импорт.

После начала войны сильнее всего закупки российского СПГ нарастила Испания. Благодаря крупнейшему парку импортных терминалов в ЕС Мадрид стал главным реэкспортером морских российских поставок с начала года. В январе-марте они составили 23% всего испанского импорта газа.

Кроме того, ЕС намерен обсудить наращивание экологически чистой энергетики: министры рассчитывают получать 42,5% всей энергии из возобновляемых источников к 2030 году. По последним имеющимся данным, в 2022 году ЕС получал лишь 23% своей энергии из «‎зеленых‎» источников.