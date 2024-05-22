Испания, Ирландия и Норвегия признают государство Палестина. Об этом заявили представители трех стран в среду 22 мая.

«Сегодня Ирландия, Норвегия и Испания объявляют о признании государства Палестина», - заявил на пресс-конференции премьер-министр Ирландии Саймон Харрис.

Харрис добавил, что в ближайшие недели, как ожидается, к признанию присоединятся и другие страны.

«Каждый из нас теперь предпримет все необходимые шаги на национальном уровне, чтобы воплотить это решение в жизнь», — добавил он.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его кабмин официально признает независимое палестинское государство во вторник на следующей неделе. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что официальное признание Палестины его страной вступит в силу в тот же день.

В ответ на эти заявления МИД Израиля заявил, что распорядился немедленно отозвать своих послов в Ирландии и Норвегии. В ноябре Тель-Авив отозвал своего посла в Испании после того, как Санчес обвинил Израиль в нарушении международного гуманитарного права в ходе войны в Газе. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац осудил его, заявив, что оно подрывает усилия его правительства по возвращению пленных.

«Израиль не будет молчать», - говорится в заявлении Каца. «Мы полны решимости достичь наших целей: восстановить безопасность наших граждан, ликвидировать ХАМАС и вернуть пленных».

Хоссам Зомлот, посол Палестины в Великобритании, сказал, что это решение - шаг к справедливости и миру.

«История вершится. Спасибо Ирландии, Норвегии и Испании за признание нашего неотъемлемого права на самоопределение и нашей отдельной национальной идентичности», - написал он на X.

«Это приблизит нас к справедливости и прочному миру. Мы призываем немногие оставшиеся страны мира, особенно Великобританию с ее исторической ответственностью, последовать этому примеру и обеспечить давно назревший путь от оккупации, колонизации, угнетения и апартеида к равенству перед законом и ответственности», — заявил палестинский дипломат.

Во время пресс-конференции ирландский премьер заявил, что рассматривает решение о двух государствах как единственный жизнеспособный путь к миру и безопасности для народов Израиля и Палестины. Он добавил, что это решение имеет особое значение для его страны, учитывая историю ее независимости.

«Занять свое место на мировой арене и быть признанным другими как имеющий право быть там, было вопросом первостепенной важности для основателей нашего государства», - сказал Харрис.

В своем видеообращении он призвал к прекращению огня в Газе, безусловному освобождению пленных и беспрепятственному доступу гуманитарной помощи.

«Давно пора прекратить огонь. Не должно быть никаких дальнейших военных вторжений в Рафах», - добавил он.

Решение о признании Палестины было принято на следующий день после того, как прокурор Международного уголовного суда Карим Хан запросил ордера на арест премьер-министра и министра обороны Израиля.