Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил, что парламентские выборы в стране состоятся во второй половине 2024 года.

Сунак сделал это заявление в парламенте, когда его спросили о неподтвержденных слухах о возможном проведении выборов летом этого года.

«Внимание, спойлер – во второй половине этого года состоятся парламентские выборы», – сказал Сунак.

По данным Reuters, несмотря на заявление премьера, слухи о досрочных выборах в июле продолжают циркулировать. Некоторые британские законодатели считают, что голосование все же пройдет ближе к концу года.

Недавно Сунак заявил, что останется членом парламента, даже если его Консервативная партия проиграет предстоящие выборы. Он также призвал избирателей довериться ему, перечислив свои достижения в преддверии голосования.

Согласно недавнему опросу, оппозиционная Лейбористская партия увеличила свое преимущество над Консервативной партией Сунака на 30 процентных пунктов. Это первый опрос после местных выборов, которые завершились серьезными потерями для консерваторов.

Предыдущий опрос YouGov/Times, опубликованный 2 мая, показывал преимущество лейбористов на 26 процентных пунктов. Опросы стабильно демонстрируют, что лейбористы опережают консерваторов минимум на 20 пунктов.