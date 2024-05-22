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Гуманитарная катастрофа в Газе
ООН приостановила распределение продовольствия в Рафахе на юге сектора Газа из-за истощения запасов и отсутствия безопасности
Гуманитарная катастрофа в Газе
ООН приостановила распределение продовольствия в Рафахе / Photo: Reuters
22 мая 2024 г.

Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что центры распределения Всемирной продовольственной программы (ВПП) и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) недоступны из-за продолжающейся военной операции в Рафахе.

По данным ООН, около 1,1 млн человек сталкиваются с высоким уровнем голода.

КПП «Рафах» на границе с Египтом, который ранее был основной входной точкой для доставки помощи, закрыт с 6 мая.

Кроме того, за последние два дня ни один грузовик с гуманитарной помощью не пересек построенный США плавучий пирс.

Представитель ВПП Абир Этефа предупредила, что гуманитарные операции в Газе близки к коллапсу. Если поставки продовольствия и других грузов в Газу не возобновятся, в регионе будет распространяться массовый голод.

БАПОР также заявило, что его медицинские центры не получали медикаменты в течение 10 дней, хотя медицинский персонал продолжает проводить консультации в тех центрах, которые остаются открытыми.

Между тем глава ВОЗ сообщил в социальной сети Х, что больница Аль-Авда на севере Газы «находится в осаде с 19 мая, и никому не разрешается ни покидать, ни входить в нее».

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал страны тюркского мира предпринять более активные и конкретные шаги в рамках усиления международного давления на Израиль, чтобы поспособствовать скорейшему прекращению продолжающейся израильской агрессии в блокадном палестинском секторе Газа.

«Есть только один способ предотвратить дальнейшие нарушения: усиление международного давления на Израиль во всех сферах», — отметил Фидан.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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