На заседании Центрального исполнительного комитета Ak Parti была проведена всесторонняя оценка текущей ситуации, сообщил заместитель председателя и официальный представитель партии Омер Челик.

По словам Челика, значимым событием стало требование ареста Нетаньяху, так как он и его министры напрямую ответственны за военные преступления. По мнению Челика, предварительное судебное решение будет положительным и поможет вынести справедливый вердикт об аресте.

Челик подчеркнул, что создание условий для голода гражданских лиц является военным преступлением, за которое ответственны Нетаньяху и его правительство.

По словам Омера Челика, примеру Испании, Норвегии и Ирландии, которые ранее признали Палестину государством, должны последовать и другие страны. Челик выразил надежду, что признание Палестины станет общей позицией Европы.

По мнению Челика, попытки Израиля криминализировать заявления о геноциде вызывают тревогу. Он предупредил, что, если это продолжится, интеллектуалов могут начать осуждать, а студентов обвинять в антисемитизме. Политика правительства Нетаньяху, по его словам, негативно влияет на имидж евреев в мире.

Челик также отметил, что право Израиля на самооборону не означает права на убийство. Нападения на другие страны не могут быть оправданы. По его мнению, правительство Нетаньяху должно быть осуждено от имени человечества.