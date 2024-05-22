ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
«Правительство Нетаньяху должно быть осуждено от имени человечества»
Президент Турции готовится к напряженной программе, в центре которой проблема Газы, заявил заместитель председателя и официальный представитель Ak Parti Омер Челик
«Правительство Нетаньяху должно быть осуждено от имени человечества»
Заместитель председателя и официальный представитель Ak Parti Омер Челик / Others
22 мая 2024 г.

На заседании Центрального исполнительного комитета Ak Parti была проведена всесторонняя оценка текущей ситуации, сообщил заместитель председателя и официальный представитель партии Омер Челик.

По словам Челика, значимым событием стало требование ареста Нетаньяху, так как он и его министры напрямую ответственны за военные преступления. По мнению Челика, предварительное судебное решение будет положительным и поможет вынести справедливый вердикт об аресте.

Челик подчеркнул, что создание условий для голода гражданских лиц является военным преступлением, за которое ответственны Нетаньяху и его правительство.

По словам Омера Челика, примеру Испании, Норвегии и Ирландии, которые ранее признали Палестину государством, должны последовать и другие страны. Челик выразил надежду, что признание Палестины станет общей позицией Европы.

По мнению Челика, попытки Израиля криминализировать заявления о геноциде вызывают тревогу. Он предупредил, что, если это продолжится, интеллектуалов могут начать осуждать, а студентов обвинять в антисемитизме. Политика правительства Нетаньяху, по его словам, негативно влияет на имидж евреев в мире.

Челик также отметил, что право Израиля на самооборону не означает права на убийство. Нападения на другие страны не могут быть оправданы. По его мнению, правительство Нетаньяху должно быть осуждено от имени человечества.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us