ПОЛИТИКА
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Спор за морскую границу в Балтийском море
Литва заявила в среду, что ее внешнеполитическое ведомство вызвало российского дипломатического представителя в связи с планами России в одностороннем порядке расширить морскую границу в водах Литвы и Финляндии
Спор за морскую границу в Балтийском море
Спор за морскую границу в Балтийском море / Photo: Reuters
22 мая 2024 г.

Литва вызвала российского дипломатического представителя в связи с планами России в одностороннем порядке расширить морскую границу в водах Литвы и Финляндии. Литовское МИД предупредило, что этот шаг может быть расценен как акт гибридной войны.

Согласно проекту постановления минобороны РФ, опубликованному во вторник, Москва планирует расширить свои территориальные воды с января 2025 года, изменив морскую границу с Финляндией и Литвой в Балтийском море. Это изменение предполагает объявление российскими части финских и литовских акваторий.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в этом шаге нет «ничего политического». Минобороны РФ утверждает, что изменение необходимо, поскольку нынешние координаты, установленные в 1985 году, «не соответствуют современной географической обстановке».

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен отметила, что Россия должна соблюдать Конвенцию ООН о морских границах.

«Российская Федерация также является членом и участником Конвенции ООН о морских границах. Все, чего мы ожидаем от России, это соблюдения данной конвенции», – сказала Валтонен.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что это очевидная эскалация против НАТО и ЕС, и потребовал жесткого ответа. Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что литовский посол в НАТО выразил обеспокоенность союзникам.

В заявлении министерства иностранных дел Литвы содержится призыв к России уважать международное право, в частности Конвенцию ООН по морскому праву.

В среду проект постановления минобороны РФ об изменении российской границы в Балтийском море был без объяснений удален с официального портала документов России.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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