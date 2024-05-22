В Иране в среду проходит церемония прощания с президентом Ибрахимом Раиси и министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном, погибшими при крушении вертолета.

В церемонии принимают участие вице-президент Джевдет Йылмаз и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Россию на похоронах представляет председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В церемонии также приняли участие представители Беларуси, Казахстана, ряда исламских государств, Палестины, Афганистана, Китая и Японии.

Президент Ирана Ибрагим Раиси и министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан погибли в результате крушения вертолета в воскресенье, 19 мая.

На борту также находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, имам Тебриза аятолла Мохаммад Али Але Хашем, двое высокопоставленных чиновников из Революционной гвардии Ирана и трое членов экипажа. Все пассажиры и экипаж погибли. Обломки вертолета были обнаружены после 15 часов поисково-спасательных работ.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил пятидневный траур в стране. В Турции тоже было принято решение объявить однодневный траур. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Мы приняли решение объявить однодневный национальный траур, чтобы разделить боль иранского народа».

В четверг тело Раиси доставят в мавзолей имама Резы в городе Мешхед, где с погибшим президентом простится верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи.