Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что как минимум две страны-члена ОДКБ участвовали в подготовке 44-дневной войны против Армении. Об этом президент сказал в ходе правительственного часа в Национальном собрании.

Во время сессии вопросов к правительству в парламенте Пашинян обратил внимание на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко, сделанное в Баку. Лукашенко вспоминал, как перед войной за освобождение Карабаха он и президент Азербайджана Ильхам Алиев имели «философский разговор за обеденным столом и пришли к выводу, что в войне можно победить».

Пашинян отметил, что Лукашенко «озвучил то, что он пытается донести уже четыре года».

«Мне известно о как минимум двух странах ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны против нас. Те страны делали вид, что хотят помочь или якобы помогали. Но хочу сказать, что в войне вопрос стоял даже не о Карабахе. Целью войны было прекращение существования независимого государства Армения», – заявил Пашинян.

Премьер-министр Армении добавил, что подобные попытки предпринимались и после основной фазы войны.

«Попытались 9 мая 2024 года, снова не получилось, и не получится, в том числе из-за раскритикованного ими процесса делимитации. Этим процессом делимитации мы многих лишили возможности разжигать пограничные столкновения» — сказал премьер-министр.

«Что касается процесса делимитации, может показаться преувеличением, но мы на 60% решили эту проблему», — добавил Пашинян.

Ранее TRT на русском сообщал, что Баку и Ереван подписали протокол о демаркации линии совместной границы в направлении Газахского района Азербайджана в ходе 9-го заседания двусторонней комиссии. Во встрече приняли участие вице-премьеры обеих стран — Шахин Мустафаев и Мгер Григорян.

На предыдущей встрече комиссий армянская сторона подтвердила готовность вернуть Азербайджану села Нижняя Эскипара, Хейримли, Баганис Айрым и Кызылхаджылы, оккупированные Ереваном в первой половине 1990-х годов.