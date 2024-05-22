Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 22 мая подтвердил объявление досрочных парламентских выборов.
Во время экстренного обращения на Даунинг-стрит Сунак сообщил, что ранее в среду встретился с королем Великобритании и попросил его о роспуске парламента – формальной процедуре, необходимой для объявления досрочных выборов.
«Король удовлетворил эту просьбу», – добавил он, объявив проведение выборов в Палату общин 4 июля.
Риши Сунак перечислил достижения своего правительства, уделив особое внимание улучшению экономической ситуации и мерам по ограничению нелегальной миграции.
Одновременно он обвинил главную оппозиционную Лейбористскую партию и ее лидера Кира Стармера в «отсутствии плана» управления Британией.
«Сейчас для Британии настал момент выбрать свое будущее. Решить, хотим ли мы опираться на достигнутый прогресс, или рискуем вернуться к исходной точке без плана и уверенности», – добавил премьер.
СМИ предполагают, что Консервативная партия Великобритании, находящаяся у власти, стремится воспользоваться нынешним улучшением экономической ситуации на выборах, опасаясь еще большего падения рейтингов к осени.
Недавний опрос показал, что оппозиционная Лейбористская партия Великобритании увеличила свое преимущество над консерваторами на 30 процентных пунктов. Это первый опрос после местных выборов, которые завершились серьезными потерями для консерваторов.