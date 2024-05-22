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В Британии распускают парламент
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что попросил короля о роспуске парламента – это формальная процедура, необходимая для объявления досрочных выборов
В Британии распускают парламент
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил, что попросил короля о роспуске парламента / Фото: Reuters / Others
22 мая 2024 г.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 22 мая подтвердил объявление досрочных парламентских выборов.

Во время экстренного обращения на Даунинг-стрит Сунак сообщил, что ранее в среду встретился с королем Великобритании и попросил его о роспуске парламента – формальной процедуре, необходимой для объявления досрочных выборов.

«Король удовлетворил эту просьбу», – добавил он, объявив проведение выборов в Палату общин 4 июля.

Риши Сунак перечислил достижения своего правительства, уделив особое внимание улучшению экономической ситуации и мерам по ограничению нелегальной миграции.

Одновременно он обвинил главную оппозиционную Лейбористскую партию и ее лидера Кира Стармера в «отсутствии плана» управления Британией.

«Сейчас для Британии настал момент выбрать свое будущее. Решить, хотим ли мы опираться на достигнутый прогресс, или рискуем вернуться к исходной точке без плана и уверенности», – добавил премьер.

СМИ предполагают, что Консервативная партия Великобритании, находящаяся у власти, стремится воспользоваться нынешним улучшением экономической ситуации на выборах, опасаясь еще большего падения рейтингов к осени.

Недавний опрос показал, что оппозиционная Лейбористская партия Великобритании увеличила свое преимущество над консерваторами на 30 процентных пунктов. Это первый опрос после местных выборов, которые завершились серьезными потерями для консерваторов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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