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Россия ударила по Харькову
Днем в среду российские войска нанесли авиаудар по Харькову, в результате которого пострадали 12 человек, сообщили в Харьковской областной прокуратуре
Россия ударила по Харькову
Российские войска нанесли авиаудар по Харькову / Фото: Харьковская ОВА / Others
22 мая 2024 г.

В среду, 22 мая, днем российские войска нанесли авиаудар по Харькову, в результате чего пострадали 12 человек, сообщили в областной прокуратуре.

Атака, предположительно управляемыми авиабомбами, была направлена на Шевченковский район Харькова. Пострадали автозаправочная станция, кафе, жилые дома, троллейбус и гражданские автомобили, уточнил мэр Игорь Терехов.

К 17:45 по киевскому времени стало известно о 12 пострадавших. Пятерых из них, включая 16-летнего подростка, госпитализировали. Водитель троллейбуса, попавшего под удар, находится в тяжелом состоянии, ему ампутировали обе ноги, сообщил глава областной прокуратуры Александр Фильчаков. Остальным оказали помощь на месте.

Также, по словам Фильчакова, удар пришелся по Холодногорскому району Харькова, где пострадало гражданское предприятие, о жертвах не сообщается.

В городе Волчанск Харьковской области российские военные нанесли удар дроном-камикадзе по полицейской машине, которая проводила эвакуацию мирных жителей. Один полицейский погиб, еще один получил осколочные ранения, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

В ночь на среду российские войска ударили двумя ракетами С-400 по детскому саду в Чугуеве Харьковской области. Пострадали восемь человек, включая трехлетнего ребенка, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Минобороны РФ не комментировало удары по Харькову и Чугуеву.

Харьковская область ежедневно подвергается ракетным обстрелам и авиаударам со стороны российских войск. За последние сутки российские военные обстреляли из артиллерии, РСЗО и нанесли авиа- и ракетные удары по селам Гоптовка, Липцы, Белый Колодец, Дружелюбовка и поселку Золочев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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