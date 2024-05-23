Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что США должны «позволить Украине вести войну так, как она считает нужным», когда речь идет об использовании американского оружия.

В последние недели Украина настаивает на отмене запрета на использование оружия, поставленного США, для ударов по российским целям.

В ответ на вопрос журналистов Джонсон отметил: «Украина должна иметь возможность давать отпор. Управление этим на микроуровне не является для нас лучшей политикой».

В понедельник двухпартийная группа американских законодателей направила письмо министру обороны Ллойду Остину с просьбой разрешить Украине использовать американское оружие против стратегических объектов на территории России.

«Необходимо, чтобы администрация Байдена предоставила военным лидерам Украины возможность проводить полный спектр операций, необходимых для ответа на неспровоцированное нападение России на их суверенную землю», – говорится в письме.

После 22-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины Остин заявил, что политика США остается неизменной: Вашингтон рассчитывает, что украинская сторона будет использовать поставленное оружие на территории Украины.

«Я считаю, что они должны сосредоточиться на ближнем бою и работать с целями, которые обеспечат успех в ближнем бою», – сказал Остин.

Он также добавил, что «динамика в воздухе немного другая», отвечая на вопрос, может ли Украина использовать американские средства ПВО для ударов по бомбардировщикам, которые атакуют Харьковскую область с российской территории.

С начала полномасштабного вторжения России Украина была ограничена в праве использовать оружие, полученное от западных стран, для нанесения ударов по российской территории. Запад объяснял это тем, что предоставляет оружие для защиты Украины от России, а не для нападения на нее.

Однако в этом году произошли изменения в этом вопросе. После визита в Киев министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Украина имеет право наносить удары по российской территории британским оружием. Призывы снять запрет на использование французского оружия раздаются и в Париже.