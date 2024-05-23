В Москве задержан начальник Главного управления связи Вооруженных сил России и заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин, сообщает «Коммерсантъ». Источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что у генерала провели обыск в связи с уголовным делом о предполагаемых махинациях.

После обыска Шамарина доставили на допрос в Главное военное управление Следственного комитета России. Уголовное дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде.

На данный момент официального подтверждения этой информации нет.

Ранее был арестован бывший командующий 58-й гвардейской общевойсковой армией Иван Попов по подозрению в мошенничестве, сообщил анонимный источник ТАСС.

По информации источника, ходатайство о заключении Попова под стражу рассматривалось в 235-м гарнизонном военном суде, который подтвердил арест. Адвокат Попова, Сергей Буйновский, заявил, что генерал не признает вину.

В июле прошлого года Попов сообщил о своем отстранении от должности «старшим командованием», не называя конкретных имен. Генерал-майор Андрей Гурулев, бывший командующий 58-й армией и депутат Госдумы, опубликовал обращение Попова, в котором тот рассказывал о проблемах в российской армии.

24 апреля Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сумма которой составила около 1 млрд рублей. Иванов и другие фигуранты не признают вину.

14 мая стало известно об аресте начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере за действия в интересах коммерческих структур в период 2021-2023 годов.

Бывший министр обороны Сергей Шойгу не комментировал эти аресты. После инаугурации президента России Шойгу стал секретарем Совбеза России, а новым министром обороны назначен Андрей Белоусов.