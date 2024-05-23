Президент США Джо Байден считает, что палестинское государство должно быть создано путем переговоров, а не одностороннего признания, заявил Белый дом в среду после заявлений Ирландии, Испании и Норвегии о признании Палестины.

«Президент является убежденным сторонником двухгосударственного решения и был им на протяжении всей своей политической деятельности. Он считает, что палестинское государство должно быть создано путем прямых переговоров между сторонами, а не путем одностороннего признания», – сказал представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

Администрация Байдена выступает посредником в заключении долгосрочного многостороннего соглашения, которое нацелено на нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Саудовская Аравия, в рамках этого соглашения, потребовала прекращения конфликта в Газе и создания палестинского государства.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан на минувших выходных провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, посвященную урегулированию ситуации в Газе.

О достигнутом прогрессе сообщил в понедельник координатор Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби, отметив, что стороны «ближе, чем когда-либо к соглашению о гарантиях безопасности со стороны США» и помощи в гражданской ядерной сфере.

Салливан проинформировал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о результатах переговоров, обсудив с израильским руководством «потенциал, который теперь может быть доступен для Израиля и палестинского народа».

В ходе переговоров в Израиле Салливан также обсудил военную операцию в Газе и необходимость минимизировать жертвы среди гражданского населения.

По данным Минздрава сектора Газа, на 229-й день войны в осажденном эксклаве число погибших достигло 35 709 человек, 79 990 получили ранения.

За последние сутки израильские войска совершили 6 массовых убийств, в результате которых погибли 62 человека, 138 получили ранения.