Конец мая 2024 года ознаменовался двумя громкими событиями, которые многим захотелось связать между собой. Это покушение на жизнь словацкого премьер-министра Роберта Фицо и гибель в авиакатастрофе иранского президента Ибрагима Раиси вместе с группой высокопоставленных чиновников, включая министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана.

И Фицо, и Раиси воспринимаются как союзники Москвы — последний как открытый, а первый скорее как ее «троян» внутри евроатлантических структур (НАТО и ЕС). Поэтому неудивительно, что инциденты с их участием многие попытались представить не как совпадение, а как результат заговора могущественных противников: ЦРУ, глобалистов и т.д.

Однако достоверно утверждать подобное можно только при наличии официальных подтверждений, явных намеков или убедительных доказательств, потому что в каждом из этих случаев есть иные версии объяснения случившегося.

Роберт Фицо как человек из «девяностых»

Если говорить о Роберте Фицо, то прежде всего надо иметь в виду, что это человек из «девяностых». Да, словацких, а не российских или постсоветских, но все же таких, которые отнюдь не были столь «бархатными».

Биография самого Фицо прежде всего политическая, а не коммерческая. Но при этом весьма характерная. Бывший функционер коммунистического строя, после падения коммунизма он даже не пытался преобразоваться в демократа, а сразу в 1992 году вступил в посткоммунистическую (или неокоммунистическую) партию «Демократических левых», возникшую на основе Коммунистической партии Словакии. Соответственно, Фицо еще с 90-х находился в оппозиции капиталистическим, либеральным и прозападным реформам в Словакии, и в этом смысле его можно было бы считать кем-то вроде Геннадия Зюганова в России, будь последний успешнее в политике.

Но вот приход к власти Фицо в прошлый раз был непосредственно связан с кругами, которые в 90-е и в последующем занимались отнюдь не безупречной коммерческой деятельностью. Среди них особенно выделяется Мариан Кочнер, ныне отбывающий девятнадцатилетний срок за финансовые преступления. Некоторые его называют не только одним из лидеров словацкой мафии, но и партнером мафии самой настоящей, итальянской. Считается, что она вошла в словацкий бизнес именно через сотрудничество с Кочнером и его «партнерами». При этом Кочнер не только финансировал предвыборную кампанию Фицо, но и активно способствовал его приходу к власти. В том числе содействуя его поддержке в парламенте партией Мариана Котлебы, считающейся откровенно неонацистской.

Все бы ничего, но 21 февраля 2018 года в Словакии прогремел гром среди ясного неба — в своем доме были убиты 27-летний журналист Ян Куцяк и его 18-летняя невеста, студентка-археолог Мартина Кушнирова. Куцяк был журналистом-расследователем, который разоблачал криминиальные схемы Кочнера и получал от него зафиксированные на пленку угрозы, в том числе в адрес всей семьи. И так как связи Кочнера с премьером Фицо были известны, убийство вылилось в демонстрации по всей стране с требованием отставки правительства. 15 марта 2018 года Фицо ушел в отставку и перешел в оппозицию. При этом он стал участником еще нескольких эпизодов, связанных с подозрительной передачей ему дорогостоящих объектов недвижимости.

Однако уже через несколько лет Фицо фактически взял реванш. Суд по делу об убийстве Куцяка и Кушнировой признал виновными непосредственных исполнителей и организаторов убийства, но не смог доказать, что его заказчиком был Кочнер. Последнего признали виновным по экономическому делу, аналогичному тем, которые были возбуждены против самого Фицо, но впоследствии дело потерпело крах. А в 2023 году Роберт Фицо и его друг Петр Пелигрини вернулись к власти в результате достаточно жесткой предвыборной кампании.

Кто готовил аттентат на Фицо?

То, что случилось 15 мая 2024 года, стало еще одним громом среди ясного неба, и на этот раз не только для Словакии и Центральной Европы, но и для всего мира. Речь, разумеется, о покушении уже на самого Роберта Фицо.

Тем не менее до того, как перейти к нему, надо подчеркнуть, что именно «еще одним», а не «первым» таким «громом». Ведь сегодня многие пытаются представить дело так, что к насилию первыми прибегли противники Фицо. Однако хронологически это неверно — «первая кровь» в словацкой политике ассоциировалась с благодетелем и протеже Фицо. Причем кровь двух молодых людей — идеалистов, ставших символами-мучениками для миллионов противников нынешней власти.

Поэтому неудивительно, что, в отличие от первого убийства, совершенного профессиональными киллерами, нанятыми мафией, покушение на Фицо совершил идеалист —71-летний писатель и политический активист Юрай Цинтула. Аттентатник («аттентат» в Центральной Европе — традиционное определение политического убийства или покушения на него) известен своими крайне либеральными взглядами и крайней же неприязнью к Фицо, переходившей в личную ненависть, которые он высказывал публично. Незадолго до аттентата он участвовал в массовых антиправительственных демонстрациях против увольнений сотрудников гостелевидения (своего рода аналог дела «НТВ» в России) и в момент задержания объяснил свой шаг именно этим, то есть установлением цензуры правительством Фицо.

И вроде бы картина совершенно ясна — идейный враг в обстановке накаляющейся политической и общественной борьбы пошел на убийство ненавистного политика. Причем, надо подчеркнуть, это было решительно осуждено лидерами оппозиции, пожелавшими Фицо выздоровления.

И тем не менее профиль аттентатника не вполне очевиден. С одной стороны, все действительно говорит о том, что он относился к лагерю противников Фицо: крайних либералов, защитников различных меньшинств, а также Украины, поддержке которой словацкий премьер наряду со своим коллегой пытается помешать. С другой стороны, общественные расследователи нашли фотографию, на которой он изображен на сборе военнизированной группировки «Словацкие защитники». А она отличалась не только прямо противоположными взглядами (антилиберальными, пророссийскими и т.д.), но и сотрудничеством с российскими «Ночными волками». Последние не раз всплывали в связи с подозрением в агентурной и даже потенциально террористической деятельности на территории ЕС.

Сегодня словацкая полиция утверждает, что аттентат против Фицо задержанный мог готовить не один и что у него могли быть сообщники. Что ж, общественность с интересом ждет результатов расследования, которые должны внести ясность в повисший в воздухе вопрос: идет ли речь о каком-то таинственном заговоре или все же об экстремальном выплеске ненависти, накопившейся в словацком обществе за последние годы?

Иранские враги Раиси

Ситуация с гибелью в авиакатастрофе иранского президента выглядит иначе. Ведь он погиб не в результате явного покушения, в него никто не стрелял на людях и не взял на себя ответственность за произошедшее с ним. По кадрам поисковых мероприятий после катастрофы было хорошо видно, что погодные условия в месте поиска были крайне неблагоприятными для полета, особенно на таком летательном средстве, как вертолет. Это, конечно, не означает, что такому исходу этого полета не могли «поспособствовать», однако, оснований заявлять подобное с уверенностью нет.

Однако, как и в случае с Фицо, рассуждая о тех, кто мог желать смерти его иранскому коллеге, надо иметь в виду, что такие недоброжелатели у них могли быть отнюдь не только за пределами их стран. А в случае с Раиси ими могли быть как открытые противники существующей иранской системы, так и не менее опасные внутренние враги. Первые, потому что за свою роль в делах над политзаключенными Раиси имел множество недоброжелателей. Когда в 2019 году предшественник Раиси на посту президента Али Акбар Рафсанджани умер при странных обстоятельствах, его дочь Фатима Рафсанджани заявила, что семья не верит в естественность его смерти и что на них оказывается давление с целью ограничить распространение информации об этих обстоятельствах.

Неудивительно, что похороны Рафсанджани тогда вылились в антиправительственные демонстрации, а его сторонники утверждали, что бывший президент был убит, чтобы расчистить путь к власти Раиси. Между тем очевидно, что Рафсанджани не был случайным человеком внутри системы, а массовость его поддержки продемонстрировала, что противники Раиси есть как в антисистемной части иранского общества, так и внутри системы.

Откуда летят «черные лебеди»?

По большому счету, в обоих указанных случаях можно говорить о трех возможных версиях. Эксцесс (с Фицо) либо случайная катастрофа (с Раиси), заговор внутренних врагов, заговор иностранных спецслужб. Последние две в принципе не исключают друг друга, ибо в порядке развития конспирологической фантазии вполне можно предположить, что иностранные спецслужбы координировали свои действия с внутренними силами.

Что касается первой версии, то многих, безусловно, смутит не сама возможность подобных эксцессов, а их подозрительное совпадение, причем касающееся политиков, принадлежащих к одному «мировому клубу».

Тем, кто верит в наличие божественного предопределения, в этом смысле проще — исходя из него, такие совпадения не выглядят как нечто невозможное. Однако и во вполне светском пространстве уже давно в ходу теория черных лебедей Нассима Талеба, в соответствии с которой в истории периодически происходят неожиданные события со значительными последствиями, которым потом даются рациональные объяснения.

Впрочем, кто бы и что бы за ними ни стоял(о), два этих события и впрямь могут оказаться «черными лебедями» для соответствующего клуба политиков.