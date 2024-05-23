В своем обращении президент Кыргызстана Садыр Жапаров отреагировал на видео Ахметовой, которую он называет «считающей себя экспертом по Центральной Азии».

Ахметова в своем видео ссылается на «инсайдерскую информацию» политолога Никиты Мендковича, главы Евразийского аналитического клуба. Мендкович утверждает, что права на разработку урана в Кыргызстане якобы хочет получить французская ветка Ротшильдов, и что в это замешаны британский МИД и разведка.

В видео также упоминается, что в эти переговоры якобы вовлечены глава кабинета министров Акылбек Жапаров и заместитель председателя кабинета Эдиль Байсалов.

Президент Садыр Жапаров в пятиминутном видео назвал эти утверждения абсолютной ложью. Он подчеркнул, что существуют внешние силы, стремящиеся дестабилизировать страну, и призвал народ не верить таким лицам, которых он называет «внешними врагами».

Жапаров объяснил, что в будущих возможных разработках урана его содержание составляет лишь 0,17%, а основной материал — титаномагнетит.

«Если мы добудем титаномагнетит, то и уран будет очищен. Наоборот, это позволит нам очиститься от урана. <...> К слову, там пройдут работы по рекультивации. Никаких работ по разработке урана не будет. Я и до этого это говорил, и сейчас повторюсь», - заявил Жапаров.

Президент отметил, что «как только в стране начинаются проекты, приносящие пользу нашей экономике, ниоткуда возникают внешние силы». Для примера он привел инцидент в Ат-Баши в 2019 году. По словам Жапарова, тогда инвесторы планировали построить логистический центр с вложениями в размере $280 млн. Однако, по утверждению президента, подобные Ахметовой лица ввели местных жителей в заблуждение, и те выступили против проекта. Жапаров отметил, что «позже местные жители сожалели, что центр не был построен».

«И сейчас происходит то же самое. В связи с чем, уважаемые сограждане, прошу вас отличать белое от черного, друзей от врагов. Сейчас каждую информацию в интернете нужно проверять. Не нужно верить словам внешнего врага, не дайте себя обмануть. Мы не должны дать кому-либо вмешаться в наши внутренние дела», — говорится в заявлении Садыра Жапарова.