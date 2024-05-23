Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 22 мая, что Вашингтон и Эр-Рияд «‎‎очень близки» к подписанию ключевых оборонных и гражданских соглашений. Главная часть этой сделки будет включать передачу королевству американских ядерных технологий для развития мирного атома.

Выступая на слушаниях в Палате представителей, Блинкен отметил: подписание соглашений «может произойти уже через несколько недель». Дипломат однако предупредил, что для продолжения более широкой нормализации отношений с Эр-Риядом должны прекратиться бои в секторе Газа.

«Саудовская Аравия ясно дала понять, что даже после того, как соглашения между нами будут заключены, им нужны две вещи: им нужно спокойствие в Газе, и им нужен надежный путь к палестинскому государству», — подчеркнул госсекретарь.

Кроме того, отметил Блинкен, Израиль должен согласиться на продвижение к палестинской государственности. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху категорически отверг любые призывы создать Палестину, утверждая, что это несет угрозу безопасности Израиля.

Блинкен уточнил, что Тель-Авив сам должен решить, хочет ли он добиваться нормализации отношений со своими региональными соседями.

Ранее официальные лица США намекали, что сделка с Эр-Риядом близка к завершению. Во время недавнего визита на Ближний Восток советник по национальной безопасности США Джейк Салливан отметил, что соглашения будут включать гарантии США по защите Саудовской Аравии и передачу самого современного оружия.

Сделка также может включать гражданское ядерное соглашение и потенциальную продажу истребителей F-35. Салливан при этом уточнил, что США настаивают на создании палестинского государства.

Такой подход имеет ключевое значение для обеспечения долгосрочной безопасности и стабильности в регионе, обеспечения безопасности Израиля и достойного будущего для палестинцев, пояснил политик. Он отметил, что обсуждал это видение с наследным саудовским принцем Мухаммедом бен Салманом и уточнил, что позиции двух стран по этому вопросу совпадают.