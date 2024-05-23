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Норвегия запретит въезд российским туристам
Два года граница с Норвегией оставалась последней открытой «лазейкой» для туристов из РФ, но теперь закрывается и она
Норвегия запретит въезд российским туристам
Норвегия введет запрет на въезд для российских туристов / Фото: Reuters
23 мая 2024 г.

Министерство юстиции Норвегии заявило 23 мая, что Норвегия еще больше ограничит доступ для российских туристов из-за продолжающейся войны в Украине. С 29 мая королевство запретит въезд всем въезд обладателям туристических шенгенских виз в Норвегию.

Российско-норвежская граница последние два года оставалась последней европейской границей, открытой для российских туристов. В сентябре 2020 года Финляндия, Латвия, Литва, Эстония и Польша ввели запрет на въезд российских туристов, однако в Осло не спешили принять аналогичные меры.

Член НАТО Норвегия граничит с Россией в Арктике на протяжении почти 200 км. Страна впервые ввела ограничения на выдачу российских туристических виз в 2022 году, однако граница страны оставалась открытой — это сделало приграничный арктический Киркенес и его аэропорт чуть ли не главным хабом для туристов из РФ.

«Решение ужесточить правила въезда соответствует норвежскому подходу поддержки союзников и партнеров в ответ на незаконную агрессивную войну России против Украины», — пояснила министр юстиции Эмилье Энгер Мель.

По заявлению министерства, российским гражданам, цель визита которых туризм и другие несущественные поездки, будет отказано во въезде через внешнюю границу. Исключения могут быть сделаны для посещения близких родственников, проживающих в Норвегии, а также тем, кто едет на учебу, работу или лечение.

Аналогичные правила ввели балтийские страны. Финляндия пошла еще дальше и полностью закрыла границу с Россией, опасаясь притока просителей убежища из третьих стран.

Новая политика Норвегии вступает в силу 29 мая — с этого дня все сухопутные границы России с ЕС окажутся закрытыми для туристов. «Это изменение подразумевает, что полиция может отказать во въезде российским гражданам, на которых распространяется инструкция», — сообщили в министерстве.

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