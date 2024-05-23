Глава МИД Колумбии Луис Хильберто Мурильо сообщил, что президент Густаво Петро отдал распоряжение об открытии колумбийского посольства в Рамалле. Этот город на оккупированном Западном берегу служит де-факто столицей Палестинской администрации. Сами палестинцы считают своей столицей Восточный Иерусалим, оккупированный израильскими силами.

Перенос посольства, как подчеркнул министр Мурильо, отражает недавнее голосование Генассамблеи ООН, на котором подавляющее большинство государств высказалось за предоставление Палестины полноправного членства и признание.

Мурильо добавил, что вскоре и другие страны начнут поддерживать признание палестинского государства в ООН.

В ноябре прошлого года Колумбия одной из первых в Южной Америке отозвала своего посла из Израиля. В начале мая президент Петро заявил, что и вовсе разорвет дипломатические отношения с Израилем из-за его действий в Газе. Посольство было закрыто 3 мая.

Петро также резко раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за его решение вторгнуться в Газу и продолжить наступление в Рафахе, несмотря на призывы США и ООН не рисковать жизнями миллиона беженцев, укрывшихся в городе.

Колумбия также попросила все страны мира присоединиться к иску Южной Африки в Международном Суде ООН в Гааге. ЮАР обвиняет Израиль в геноциде палестинского населения.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац обвинил Петро в «антисемитизме и ненависти» после решения Колумбии разорвать отношения с Тель-Авивом, заявив, что этот «шаг был наградой ХАМАС».

Колумбия была не первой латиноамериканской страной, разорвавшей отношения с Израилем. Боливия разорвала отношения с Израилем в конце октября прошлого года. Другие страны Латинской Америки, включая Чили и Гондурас, отозвали своих послов. Аналогично поступили Турция, Иордания, Бахрейн, Гондурас, ЮАР, Белиз и Чад. 22 мая Ирландия и Норвегия признали палестинское государство. В ответ Израиль отозвал своих послов из этих стран.