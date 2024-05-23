Семьи миллиардеров в США и Юго-Восточной Азии назвали возможное повышение налогов самым большим риском до 2030 года. Богатейшие люди мира считают, что вопросы налогообложения превосходят все другие проблемы мира, включая крупные конфликты и изменение климата.

Опрос семейных офисов, проведенный UBS Group AG, показал, что повышение налогов назвали главным риском на ближайшие пять лет 73% респондентов из США и 59% респондентов из Юго-Восточной Азии.

При этом геополитические встряски идут лишь на втором месте. Несмотря на продолжающуюся российско-украинскую войну и израильское вторжение в сектор Газа, только 55% семейных офисов в США и 52% в Юго-Восточной Азии назвали «крупный геополитический конфликт» главным риском за тот же период. Даже на Ближнем Востоке менее половины расположенных там семейных офисов назвали геополитические конфликты главной проблемой на ближайшие пять лет.

При этом «кризис на финансовом рынке» вызывает у кланов большее беспокойство, нежели очередная война, о чем упомянули 57%. При этом если оценивать семейные офисы во всех регионах мира вместе взятых, то тут геополитика превалирует — ее назвали самым большим риском на следующие пять лет, более 70% респондентов.

На втором месте — изменение климата и связанные с ним повышение уровня моря, изменение погодных условий.

Повышение налогов остается одной из приоритетных задач правительства Джо Байдена, который ранее предложил ввести «минимальный налог для миллиардеров». Вместе с тем его главный противник, республиканец Дональд Трамп, напротив продвигает идею снижения налогов для сверхбогатых людей и отказ от любого обременения.

В апреле политик предложил нефтяным компаниям поддержать свою президентскую кампанию на $1 млрд, а в обмен пообещал отказаться от «зеленых» климатических ограничений Байдена.

В ежегодном отчете UBS Global Family Office Report приняли участие 320 респондентов по сравнению с 230 годом ранее. Средний собственный капитал каждой участвовавшей семьи составлял $2,6 млрд.