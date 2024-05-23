По Харькову и Харьковскому району было нанесено не менее 15 ударов, сообщает местная прокуратура и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что армия РФ атаковала транспортную инфраструктуру и подразделение коммунального предприятия, занимающегося жизнеобеспечение города.

В результате атак в Харькове погибли как минимум семеро человек, 16 получили ранения. Большинство погибших и раненых были в частной типографии Харькова, где российские ракеты убили сотрудников на рабочем месте. Поиск пострадавших осложнялся серьезным пожаром.

Синегубов отметил, что удар был нанесен по гражданскому предприятию, занимающемуся печатью, что вызвало пожар в бумажном цехе. Позже выяснилось, что это типография известного харьковского издательства Vivat. На момент удара двумя ракетами в здании предприятия находилось более 50 работников.

В Основянском и Холодногорском районах Харькова зафиксировали девять попаданий.

В Люботине ракеты попали в район железнодорожного вокзала, в результате чего пострадали по меньшей мере пять человек. Укрзализныця подтвердила попадания по нескольким объектам в городе и области, шесть железнодорожников были ранены.

В Золочеве в результате атаки пострадали как минимум двое человек.

По данным прокуратуры, обстрел, вероятно, велся из систем С-300.

Президент Украины назвал российские удары по Харькову и Люботину «чрезвычайно жестокой атакой». Он отметил, что россияне используют дефицит украинских средств ПВО и невозможность Украины наносить удары по российским пусковым установкам на территории РФ.

«И это слабость — не наша слабость, а мира, который уже третий год не решается обращаться с террористами именно так, как они этого заслуживают», — подчеркнул Зеленский, показав последствия атаки.