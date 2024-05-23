Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу принял участие в мероприятии в рамках Международного транспортного форума (ITF) в Лейпциге.

Уралоглу отметил, что на ITF активно обсуждаются альтернативные транспортные системы.

«Каждый год мы участвуем в ITF. На форуме поднимаются важные вопросы создания альтернативных транспортных систем, а также развитие альтернатив внутри этих систем. Например, речь идет об альтернативных маршрутах внутри воздушного, автомобильного, железнодорожного и морского транспорта. Также обсуждается создание новых транспортных коридоров», — отметил министр.

Уралоглу напомнил, что инцидент с судном, севшим на мель в Суэцком канале, приостановил работу всей системы на 6 дней и нанес мировой экономике ущерб в размере 10 млрд долларов. Он отметил, что из-за атак хуситов возникают риски безопасности, что подчеркивает необходимость наличия альтернативных транспортных маршрутов.

Уралоглу указал на важность проекта «Путь развития», который позволит перевозить грузы из Индии, Южной Азии и стран Персидского залива в Европу через порт Фав в Ираке.

Кроме того, министр сообщил, что на встрече обсуждались вопросы восстановления Украины.

«На форуме присутствовало много участников со всего мира, и велись общие дискуссии о возможных действиях. Мы напомнили, что в 2002 году наш президент и вице-премьер, ответственный за восстановление, подписали меморандум о взаимопонимании. Мы прилагаем все усилия для выполнения его положений. В январе мы также участвовали в форуме по восстановлению Украины в Стамбуле, где провели необходимые переговоры с нашими партнерами», — сказал Уралоглу.

Министр подчеркнул, что турецкие строительные компании имеют значительные инвестиции и обязательства в Украине.

«После разрушений, вызванных войной, турецкие компании вернулись к восстановлению транспортной инфраструктуры в Украине. Мы активно их поддерживаем. Все надеются на скорейшее окончание войны, так как работа в таких условиях очень рискованна и дорога. Турция уже показала свои возможности в области дипломатии, создав зерновой коридор и организовав встречи сторон в Стамбуле. В этом большая заслуга нашего президента, который сохраняет диалог с обеими сторонами конфликта», — отметил он.

Уралоглу также сообщил, что турецкие компании ведут переговоры с Южной Кореей и Японией по вопросам финансирования проектов в Украине.

«Мы обсуждаем с Южной Кореей и Японией возможность поддержки турецких компаний в реализации проектов в Украине. Наши компании работали там в хорошие времена и продолжают свою деятельность в трудные. У нас хорошие отношения и с Россией, и с Украиной, но наша главная надежда — скорейшее окончание войны», — заметил Уралоглу.

Министр подчеркнул, что Турция активно заполняет пробелы в глобальных торговых коридорах.

«Турция предлагает самый короткий, безопасный и экономичный маршрут, но мы должны продолжать развивать его. Поэтому мы создаем альтернативы для существующих коридоров, чтобы избежать проблем в будущем. Мы развиваем множество торговых путей, таких как Зангезурский коридор и «Путь развития». Нам не нужно забирать грузы у других коридоров, но мы можем помочь транспортировать излишки. Люди всегда будут выбирать более безопасные, короткие и экономичные маршруты», — сказал он.

Уралоглу отметил, что Турция активно работает над проектом «Путь развития», который соединит Персидский залив через Ирак с Турцией и далее с Европой.

«Этот коридор принесет Турции значительные выгоды. Проектом занимается итальянская компания, и мы активно участвуем на всех этапах — от проектирования до управления и эксплуатации. Мы привлекли к этому процессу Ирак, Катар и ОАЭ, и это вызвало большой интерес в мировом сообществе. Несмотря на сложные условия в Ираке, мы достигли прогресса и надеемся начать реализацию проекта уже в этом году», — подчеркнул он.

Министр также отметил, что Зангезурский коридор обеспечит более удобное сообщение с тюркским миром через Нахчыван.

«Этот коридор станет альтернативным маршрутом в случае проблем. Он пройдет через Азербайджан, обеспечивая более близкий и удобный маршрут. Мы также рассматриваем возможность прохождения через Армению и Иран. В Турции мы уже начали работы по маршруту Дилуджу - Ыгдыр - Карс протяженностью 224 км», — добавил он.