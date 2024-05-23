Министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии объявили в среду, что на предстоящем саммите НАТО в июле они планируют предложить союзникам увеличить оборонные бюджеты стран-членов до как минимум 2,5% ВВП.

Согласно сообщению Минобороны Литвы, это заявление было сделано по итогам встречи трех министров обороны.

В рамках Альянса страны НАТО обязались выделять на оборону не менее 2% ВВП, но в прошлом году этой цели достигли только 11 из 32 стран-членов. Несмотря на то, что большинство стран-членов не достигают даже этого показателя, страны Балтии считают, что минимальный порог оборонных бюджетов должен быть увеличен на 0,5%.

Литва, Латвия и Эстония сами обязались выделять около 3% своего ВВП на оборону. Министр обороны Эстонии Ханно Певкур предложил другим членам НАТО присоединиться к «клубу 3%».

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что важной темой на саммите будет реализация оборонных планов, разработанных после последнего саммита Альянса. В этом контексте Литва представит детали своей части «общей балтийской линии обороны», согласованной в начале года.

Эстонский министр Ханно Певкур сообщил, что его страна уже работает над созданием первых оборонительных позиций на границе с Россией. Латвийский министр Андрис Спрудс добавил, что три балтийские страны создадут инфраструктуру для размещения полноценной бригады НАТО.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон ранее раскритиковал европейские страны за «нежелание инвестировать в оборону» и призвал западные демократии быть более настойчивыми в защите своих интересов и ценностей. Он также пообещал, что Великобритания будет ежегодно выделять Украине 3 млрд фунтов стерлингов военной помощи «столько, сколько потребуется».