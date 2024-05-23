Президент России Владимир Путин разрешил арестовывать и конфисковывать имущество, принадлежащее США, американским гражданам, резидентам, компаниям, работающим преимущественно на американском рынке и принадлежащим им компаниям, для выплаты компенсаций за конфискованные российские активы. Указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Этот указ позволяет российским компаниям и частным лицам обращаться в российские суды с требованием признать изъятие имущества по решениям судов или государственных органов США необоснованным.

В случае, если российский суд признает конфискацию необоснованной, специальная правительственная комиссия должна предложить активы, связанные с США и находящиеся на территории России для компенсации.

Указ Путина позволяет арестовывать недвижимость, ценные бумаги, доли в российских компаниях и имущественные права, принадлежащие США или американским резидентам и гражданам, находящиеся на территории России.

В документе указано, что он составлен в ответ на «недружественные и противоречащие международному праву» действия США против России и российского Центробанка.

Ранее стало известно, что министры финансов и руководители центральных банков Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии встретятся в Стрезе 19-20 мая. Они обсудят возможности использования около $300 млрд замороженных российских активов. США настаивают на том, чтобы направить доходы от этих активов на займы для Украины в размере до $50 млрд.

24 апреля президент США Джо Байден подписал закон, принятый обеими палатами Конгресса США, о выделении нового пакета военной помощи Украине. Один из пунктов этого законопроекта позволяет арестовывать и конфисковывать в пользу Украины российские государственные активы, подпадающие под юрисдикцию США.