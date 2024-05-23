Фидан подчеркнул, что после президентских выборов 2023 года турецкий лидер подтвердил приверженность страны целям ЕС и дал указания продолжать работу в этом направлении. Министр сообщил, что подготовленные предложения были представлены в Кабинет министров и работа в этом направлении продолжается.

Министр обсудил с комиссаром ЕС статус Турции как страны-кандидата и вопросы расширения ЕС, отметив, что стороны достигли принципиального согласия по этим темам. Фидан также подчеркнул необходимость планирования и обновления Таможенного союза Турция — ЕС, что также было поддержано сторонами.

Одной из важных тем обсуждения стал визовый режим. Министр заявил, что работа над введением безвизового режима между Турцией и ЕС продолжается и цель Турции — начать полноценные переговоры по этому вопросу.

В последние месяцы в ЕС возникли проблемы с выдачей виз, и Турция активно обсуждает данный вопрос с европейскими коллегами, стремясь облегчить процедуру для турецких бизнесменов и студентов.

Фидан заверил, что, несмотря на возможные трудности, Турция не откажется от своей стратегии в отношениях с ЕС.