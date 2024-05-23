ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Хакан Фидан об отношениях Турции и ЕС
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Вархеи сделал несколько важных заявлений, касающихся отношений между Турцией и ЕС
Хакан Фидан об отношениях Турции и ЕС
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан / Others
23 мая 2024 г.

Фидан подчеркнул, что после президентских выборов 2023 года турецкий лидер подтвердил приверженность страны целям ЕС и дал указания продолжать работу в этом направлении. Министр сообщил, что подготовленные предложения были представлены в Кабинет министров и работа в этом направлении продолжается.

Министр обсудил с комиссаром ЕС статус Турции как страны-кандидата и вопросы расширения ЕС, отметив, что стороны достигли принципиального согласия по этим темам. Фидан также подчеркнул необходимость планирования и обновления Таможенного союза Турция — ЕС, что также было поддержано сторонами.

Одной из важных тем обсуждения стал визовый режим. Министр заявил, что работа над введением безвизового режима между Турцией и ЕС продолжается и цель Турции — начать полноценные переговоры по этому вопросу.

В последние месяцы в ЕС возникли проблемы с выдачей виз, и Турция активно обсуждает данный вопрос с европейскими коллегами, стремясь облегчить процедуру для турецких бизнесменов и студентов.

Фидан заверил, что, несмотря на возможные трудности, Турция не откажется от своей стратегии в отношениях с ЕС.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us