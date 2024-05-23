Начальник управления Департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертелецкий был задержан 21 мая по подозрению в мошенничестве.

«Вертелецкому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа», — заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, в 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы, причинив ущерб государству более 70 млн рублей. «По ходатайству следствия судом Вертелецкому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавила Петренко.

За последние недели были задержаны и другие высокопоставленные сотрудники Минобороны, включая замминистра Тимура Иванова и начальника управления кадров Юрия Кузнецова, которых обвиняют в получении взяток. Также задержаны начальник Главного управления связи ВС РФ Вадим Шамарин и экс-командующий 58-й армией Иван Попов.