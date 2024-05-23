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Еще одно громкое дело в Минобороны РФ
Глава управления Минобороны РФ Владимир Вертелецкий арестован по делу о мошенничестве. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа и причинении ущерба более чем на 70 млн рублей
Еще одно громкое дело в Минобороны РФ
Минобороны РФ / Фото: Reuters / Others
23 мая 2024 г.

Начальник управления Департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимир Вертелецкий был задержан 21 мая по подозрению в мошенничестве.

«Вертелецкому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа», — заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, в 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы, причинив ущерб государству более 70 млн рублей. «По ходатайству следствия судом Вертелецкому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавила Петренко.

За последние недели были задержаны и другие высокопоставленные сотрудники Минобороны, включая замминистра Тимура Иванова и начальника управления кадров Юрия Кузнецова, которых обвиняют в получении взяток. Также задержаны начальник Главного управления связи ВС РФ Вадим Шамарин и экс-командующий 58-й армией Иван Попов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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