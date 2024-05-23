Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за учреждение ежегодного 11 июля Международного дня памяти геноцида 1995 года в Сребренице, несмотря на яростное сопротивление со стороны Белграда и боснийских сербов.

Инициированная Германией и Руандой резолюция была поддержана 84 странами, включая Турцию и балканские государства, не считая Сербии. Против выступили 19 стран, в том числе Россия, Китай и Беларусь, еще 68 воздержались.

Резолюция призывает осудить любое отрицание геноцида в Сребренице, когда в июле 1995 года войска боснийских сербов убили более 8 тыс. мусульманских мужчин и мальчиков.

Правительство Сербии назвало это попыткой «обвинить сербов в целом». Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении бороться против этого решения в ООН, назвав его попыткой стигматизировать сербов. Министр иностранных дел Сербии Марко Джурич пообещал «защитить нашу страну и наш народ от долгосрочной стигматизации».

Силы боснийских сербов захватили Сребреницу, в то время анклав под защитой ООН, 11 июля 1995 года, за несколько месяцев до окончания кровавой гражданской войны в Боснии, в ходе которой погибло около 100 тыс. человек. В этот день более 8 тыс. боснийских мусульманских мужчин и мальчиков были захвачены и убиты войсками и милицией боснийских сербов возле города Сребреница.

Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) и Международный Суд ООН классифицировали событие как геноцид. Этот эпизод считается самым ужасным злодеянием в Европе со времен Второй мировой войны. Помимо установления дня памяти, проект резолюции осуждает «любое отрицание» геноцида в Сребренице и призывает страны - члены ООН опираться на установленные факты.

В письме Германии и Руанды остальным членам ООН голосование было описано как «важнейшая возможность объединиться в почтении памяти жертв и признании ключевой роли, которую играют международные суды».