Германия заявила, что задержит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если тот прибудет на немецкую территорию после выдачи ордера на его арест Международным уголовным судом (МУС) за преступления в кровопролитной войне в секторе Газа, унесшей жизни десятков тысяч палестинцев.

Пресс-секретарь канцлера Олафа Шольца подчеркнул, что Берлин «конечно» приведет в исполнение потенциальный ордер МУС, так как является «фундаментальным» сторонником этого суда и «будет соблюдать закон».

Прокурор МУС Карим Хан на этой неделе запросил ордера на арест Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта и лидеров ХАМАС за военные преступления и преступления против человечности в ходе семимесячной войны в секторе Газе.

Несмотря на критику со стороны Берлина о «недопустимости приравнивать» обвинения в адрес Израиля и ХАМАС, МИД ФРГ заявил об уважении к независимости и процедурам МУС. Оппозиционная партия ХДС осудила позицию правительства как «скандальную».

Надо сказать, что вместе с тем Германия является ярым сторонником Израиля, поставляя ему оружие и пресекая палестинскую активность в стране.