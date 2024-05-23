ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган наградил азербайджанца
Сарвар Баширли получил «Награду за верность» за свою помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
Президент Эрдоган наградил азербайджанца
Фото: АА / Others
23 мая 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о присуждении «Награды за верность» (Vefa Ödülü) азербайджанцу Сарвару Баширли. Его фотография на старом автомобиле с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясений в Турции широко разошлась в СМИ.

Житель Азербайджана в феврале 2023 года одним из первых начал сбор помощи для жителей зоны бедствия в братской стране, а затем и лично принял участие в спасательной операции в турецком Адыямане. Выступая на церемонии награждения в Президентском комплексе в Анкаре, турецкий лидер заявил, что мир держится на добрых людях, верных своей стране и обществу, стремящихся помочь всем, кто в этом нуждается.

Сарвар Баширли стал одним из двух иностранцев, удостоенных в нынешнем году «Награды за верность» Турции. Вторым лауреатом стал житель сектора Газа Халид Набьян.

Стоит отметить, что фотография, снятая журналистом Джейхуном Ашировым, на которой изображен Сарвар Баширли на обветшалом автомобиле с помощью для пострадавших от «катастрофы столетия» в Турции, сразу облетела новостные агентства. Поступок Баширли получил одобрение турецкой публики как символ незыблемости и взаимовыручки братских народов в трудный час.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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