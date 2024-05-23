Лидер политического блока «Государственный лагерь» Бени Ганц потребовал как можно скорее учредить государственную комиссию по расследованию провалов, которые привели к событиям 7 октября. Ганц заявил, что лично внесет предложение о ее создании.

«Мы все стали свидетелями общественных дебатов о том, было ли сделано предупреждение премьер-министру или нет. Без сомнения, события, предшествовавшие 7 октября, и последующая кампания стали национальным потрясением, из которого мы должны извлечь уроки», — заявил Ганц, член военного кабинета премьер-министра Нетаньяху.

«В настоящее время недостаточно просто взять на себя ответственность. Мы должны взять ответственность и действовать, чтобы это никогда не повторилось», — настоял Ганц, добавив, что единственный способ это сделать — это создать «государственную комиссию по расследованию, которая должна быть создана как можно скорее».

Ранее израильская армия сообщала, что в течение нескольких месяцев в прошлом году премьер-министр получил четыре отдельных сообщения от военной разведки с предупреждениями о том, что социальные потрясения в Израиле, вызванные требованиями об отставке Нетаньяху в связи с судебной реформой, могут повысить уязвимость еврейского государства. Нетаньяху отверг это утверждение, заявив, что в документе указывалось противоположная оценка.

Израильский премьер настаивает, что формирование государственной комиссии по расследованию и вынесению решений относительно вины правительства в провале 7 октября невозможно, пока идет война в секторе Газа.

Нетаньяху настаивает на ожидании выводов госкомиссии о вине правительства, которая может быть сформирована лишь после завершения войны в Газе.

На выходных Ганц пригрозил выйти из коалиции, если Нетаньяху не изменит подход к управлению войной. Он потребовал, чтобы к 8 июня был сформирован план действий, включающий послевоенное управление Газой. Ганц предложил создание временной гражданской администрации для Газы под эгидой США, Европы, арабских стран и палестинцев, в то время как за Израилем останется контроль над безопасностью.

«Если вы выберете путь фанатиков и поведете всю нацию к пропасти, мы будем вынуждены покинуть правительство», — пригрозил Ганц.