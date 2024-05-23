23 мая 2024 г.
В результате ракетной атаки в аннексированном Крыму погибли два человека, сообщил назначенный РФ глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«В результате ракетной атаки противником территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Аксенов.
Аксенов также сообщил о попаданиях по «пустующему объекту хозяйственного назначения» близ Алушты.
С начала вторжения России в Украину территория Крыма неоднократно подвергалась атакам ракет и беспилотников.