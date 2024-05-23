В результате ракетной атаки в аннексированном Крыму погибли два человека, сообщил назначенный РФ глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«В результате ракетной атаки противником территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Аксенов.

Аксенов также сообщил о попаданиях по «пустующему объекту хозяйственного назначения» близ Алушты.

С начала вторжения России в Украину территория Крыма неоднократно подвергалась атакам ракет и беспилотников.