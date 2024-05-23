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Ракетная атака в Крыму: есть погибшие
Назначенный РФ глава Крыма сообщил о ракетной атаке в Симферопольском районе и попаданиях по объекту близ Алушты
Ракетная атака в Крыму: есть погибшие
Сергей Аксенов / Фото: Reuters / Others
23 мая 2024 г.

В результате ракетной атаки в аннексированном Крыму погибли два человека, сообщил назначенный РФ глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«В результате ракетной атаки противником территории полуострова в Симферопольском районе погибли двое случайных прохожих. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Аксенов.

Аксенов также сообщил о попаданиях по «пустующему объекту хозяйственного назначения» близ Алушты.

С начала вторжения России в Украину территория Крыма неоднократно подвергалась атакам ракет и беспилотников.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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