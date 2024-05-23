«Очень серьезная ситуация»

«Это не фантазия, это реальность. К сожалению, некоторые борцы за независимость заключили сделку с Азербайджаном», — заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен о якобы попытках вмешательства Азербайджана в ситуацию в Новой Каледонии. Последние дни там проходят массовые акции протеста и беспорядки.

Новая Каледония — это заморская территория Франция, представляющая собой группу островов на юго-западе Тихого океана и граничащая с экономической зоной Австралии. Протесты там вспыхнули в мае из-за законопроекта, расширяющего избирательные права французов, которые живут на островах. Инициатива предлагает допустить их к голосованию, если они прожили в Новой Каледонии более десяти лет.

Выступающие против этого документа активисты заподозрили, что он ослабит избирательные возможности коренного населения и усилит влияние Парижа. Французский Сенат утвердил этот законопроект в начале апреля, 14 мая это сделала нижняя палата страны — Национальное собрание. Окончательное утверждение намечено на начало июня.

Акции протеста в Новой Каледонии переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Митингующие поджигали магазины, заправки. Свыше 300 человек получили ранения, также сообщается о трех погибших местных жителях и двух французских полицейских.

Французские силы применили вооруженные силы, ввели режим ЧС. Верховный комиссар в Новой Каледонии назвал ситуацию «не просто серьезной, а очень серьезной», добавив, что эта территория находится «в опасной, смертельной спирали».

В Министерстве иностранных дел Азербайджана отвергли любые претензии и исключили наличие какой-либо связи между Баку и «лидерами борьбы за свободу Каледонии», а обвинения со стороны Парижа и вовсе назвали «оскорбительными и необоснованным», а происходящее — «клеветнической кампанией».

Борьба за независимость

Французские СМИ накануне распространили фотографии и видео протестующих, которые были одеты в футболки с изображением азербайджанского флага а также держали в руках портреты азербайджанского лидера Ильхама Алиева.

В конце апреля глава МВД Жераль Дарманен заявил, что поддерживая сепаратистов в Новой Каледонии, Баку якобы отвечает на позицию Франции по конфликту в Карабахе. Через некоторое время Конгресс Новой Каледонии и Национальная ассамблея Азербайджана подписали меморандум о сотрудничестве.

В апреле также прошла конференция в азербайджанской Национальной ассамблее «Новая Каледония: история, современные вызовы и ожидаемое будущее», в которой принял участие член Сената коренного населения Новой Каледонии Людовик Була.

Он пожаловался на блокаду со стороны Франции, а также заявил о желании передать ценности будущим поколениям и поблагодарил за инициативу Азербайджанского государства в этом направлении, он отметил, что это дает возможность бороться за защиту ценностей, а Азербайджан играет для Новой Каледонии роль примера и старшего брата.

Депутат Самед Сеидов на этой конференции выразил надежду на то, что Новая Каледония обретет независимость и ее народ будет представлен в международных организациях как представитель независимого государства.

Натянутые отношения

В последнее время отношения между Баку и Парижем резко ухудшились. Это происходит на фоне вмешательства президента Франции Эммануэля Макрона в дела на Южном Кавказе и, в частности, поддержки Армении в конфликте с Азербайджаном.

В ноябре прошлого года азербайджанский лидер Ильхам Алиев обвинил Париж в «нарушении стабильности на Южном Кавказе и подготовке почвы для новой войны в регионе». По его словам, Париж «проводит милитаристскую политику, вооружая Ереван, поощряет реваншистские силы в Армении, готовит почву для развязывания новых войн в нашем регионе».

Поводом для этого стало решение Франции «участвовать в модернизации вооруженных сил Армении». Еще в сентябре во время визита в Ереван главы МИД Франции Катрин Колонны министр пообещала безвозмездную помощь и долгосрочные военные контракты.

На фоне этого Макрон заявил, что Париж «внимательно следит за вопросом сохранения территориальной целостности Армении». А глава МИД Колонна попросила верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля добавить Армению в число «бенефициаров Европейского мирного механизма», то есть в систему финансирования внешних расходов, включая военные и оборонные.

Влияние Бакинской инициативной группы

Политолог Наир Алиев в беседе с TRT на русском подчеркнул, что это не Баку поссорился с Парижем из-за беспорядков в Новой Каледонии, а Париж — с Баку из-за Карабаха.

«Во Франции было огромное количество резолюций Сената в поддержку независимости Карабаха, и это уже после завершения второй карабахской войны, когда Азербайджан уже вернул свои территории», — отметил эксперт.

Он добавил, что затрагивая вопрос о поддержке коренных жителей Новой Каледонии со стороны Азербайджана, в стране была создана Бакинская инициативная группа (БИГ), ее целью является борьба с неоколониализмом, в прежде всего с французским.

«Политическая поддержка в борьбе с неоколониализмом вписывается в международные нормы, соответствует резолюциям ООН, Азербайджан очень четко соблюдает все нормы ООН, в отличие от Франции. Страна, с одной стороны, согласилась отказаться от колоний, но в той или иной форме они все же существуют. На сегодняшний день существует 17 колоний, значительная их часть — французские», — пояснил специалист.

Аналитик также добавил, что флаги Азербайджана и Новой Каледонии очень похожи по цвету.

«К тому же Баку не может воспрепятствовать, если кто-то вдруг решит выйти с азербайджанским флагом в Новой Каледонии. Это дела канаков, но что касается беспорядков и возможного участия в этом Азербайджана, то это полная чепуха. Но раз Франция так нервно отреагировала, то, видимо, опасается политической поддержки со стороны Азербайджана, которая называется Бакинская инициативная группа», — резюмировал политолог.