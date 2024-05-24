Президент Чехии Петр Павел, получивший травму при езде на мотоцикле, останется на несколько дней в Центральном военном госпитале в Праге. Об этом сообщила канцелярия президента.

Представительница госпиталя Итка Зинке подтвердила, что президент находится в госпитале под наблюдением, но точную продолжительность госпитализации не уточнила. Пресс-секретарь президента Вит Коларж сообщил, что Павел, вероятно, останется в больнице несколько дней.

Полиция не расследует инцидент, так как он произошел на закрытой спортивной трассе. Премьер-министр Петр Фиала пожелал президенту скорейшего выздоровления.

По словам Коларжа, госпитализация президента не должна значительно повлиять на его программу из-за предстоящих выходных.

Ранее стало известно, что Петр Павел обратился к врачам после получения травмы при езде на мотоцикле. 62-летний президент известен своей страстью к мотоциклам, которую он не оставил даже после победы на выборах.

В прошлом году Павел извинился после того, как его заметили за рулем мотоцикла без шлема, что нарушает правила дорожного движения. В апреле президент получил небольшое ранение в лицо на стрельбище в Чешских Збройовцах в Угерскоброде, которое не потребовало медицинской помощи.