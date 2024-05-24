Генштаб Ирана 23 мая опубликовал предварительный отчет о причинах крушения вертолета, в результате которого погибли президент Ибрагим Раиси и сопровождающая его делегация.

«Вертолет президента следовал по заранее запланированному маршруту и не отклонялся от него», — уточнили в ведомстве.

Там подчеркнули, что пилот вертолета до последнего поддерживал связь с экипажами двух других вертолетов, входивших в президентский конвой.

«Не было обнаружено никаких следов, указывающих на то, что вертолет был сбит или подвергся какому-либо нападению», — говорится в заявлении Генштаба.

Предварительная версия случившегося, как отмечает следствие, — «президентский вертолет загорелся при столкновении с холмами». Причиной Генштаб называет погодные условия.

Поисково-спасательные работы на месте крушения вертолета продолжались более 14 часов, до 5:00 утра 20 мая из-за пересеченной местности, тумана и суровых погодных условий. Тело президента удалось найти лишь ближе к 4 утра.

Генштаб также подчеркнул, что для дальнейшего расследования потребуется больше времени, отметив, что была собрана значительная часть необходимых документов и доказательств. Ранее 20 мая глава Генштаба иранской армии Мохаммад Багери приказал провести расследование обстоятельств крушения вертолета с правительственной делегацией. Багери приказал высокопоставленному комитету «начать расследование причин крушения президентского вертолета» через несколько часов после того, как стало известно, что иранский президент не выжил в этой катастрофе.

Президент Ирана Ибрагим Раиси, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан и еще семь сопровождающих лиц погибли в результате трагического крушения вертолета в иранской провинции Восточный Азербайджан.

После обнаружения утром 20 мая вертолета с президентом Ирана и сопровождающими его официальными лицами Общество Красного Полумесяца Ирана (IRCS) выступило с предварительным заявлением, в котором отмечалось, что «никаких признаков жизни» вблизи места крушения обнаружено не было.