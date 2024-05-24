Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что закон об «иностранных агентах», принятый парламентом Грузии на прошлой неделе, ограничит свободу ассоциаций и свободу слова граждан страны.

По его словам, Вашингтон готовит санкции против властей Грузии. В частности, США введут визовые ограничения и пересмотрят отношения с Тбилиси.

Всему виной спорный законопроект об «иностранных агентах», который вызвал трехнедельные массовые протесты в Грузии и критику со стороны ЕС и США.

Блинкен уточнил, что визовые ограничения коснутся лиц, ответственных за подрыв демократии в Грузии, а также членов их семей.

«Любой, кто подрывает демократические процессы или институты в Грузии, в том числе в преддверии, во время и после выборов в Грузии в октябре 2024 года, может быть признан неприемлемым [кандидатом] для получения американских виз… и лишен права на поездки в США», — отметил Блинкен.

Дипломат подчеркнул, что грузинский закон ограничит свободу собраний и свободы выражения мнений граждан Грузии и «помешает независимым СМИ предоставлять грузинам доступ к высококачественной информации».

«Мы по-прежнему надеемся, что лидеры Грузии пересмотрят законопроект и предпримут шаги для продвижения демократических и евроатлантических устремлений своей страны. Анализируя отношения между нашими двумя странами, мы будем учитывать действия Грузии при принятии собственных решений», — предупредил госсекретарь.

Законопроект, принятый правящей партией «Грузинская мечта» на прошлой неделе, требует, чтобы неправительственные организации (НПО) и средства массовой информации, получающие более 20% своего финансирования из-за пределов Грузии, регистрировались как «преследующие интересы иностранной державы».

Организации, которые не соблюдают эти меры, будут оштрафованы на сумму до $9200, а затем последуют дополнительные штрафы в размере $7300 за каждый последующий месяц несоблюдения.

Критики обвинили «Грузинскую мечту», которая находится у власти с 2012 года, в том, что она скопировала законопроект у Москвы. Российский аналог, как отмечают правозащитники, ограничивает свободу слову и используется для преследования всякого инакомыслия в стране.

После принятия законопроекта 14 мая тысячи протестующих вышли к зданию парламента в центре Тбилиси, начались столкновения с полицией.

США неоднократно призывали Грузию отказаться от этого закона, предупредив, что это может поставить под угрозу заявленную цель страны присоединиться к Европейскому союзу и наладить отношения с НАТО. Грузия подала заявку на вступление в ЕС в 2022 году и в декабре прошлого года получила статус кандидата.

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, предупредила ранее в этом месяце, что закон станет «серьезным препятствием для Грузии в ее европейской перспективе».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая воспользовалась своим правом вето, чтобы заблокировать законопроект, сославшись на его несовместимость с конституцией. Шаг Зурабишвили лишь отсрочит принятие закона, поскольку правящая партия имеет достаточно голосов в парламенте, чтобы преодолеть президентское вето.