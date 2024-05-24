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Кения — основной союзник США в Африке
Вашингтон объявит Кению первым основным союзником США вне НАТО среди стран Африки южнее Сахары, заявил президент Джо Байден
Кения — основной союзник США в Африке
Джо Байден и Уильям Руто / Photo: Reuters
24 мая 2024 г.

Президент США Джо Байден объявил, что Кения станет первым основным союзником США вне НАТО среди стран Африки южнее Сахары. Об этом он сообщил во время визита президента Кении Уильяма Руто в США, первого государственного визита лидера африканской страны за последние 16 лет.

Статус основного союзника вне НАТО предоставляет странам доступ к военным и финансовым преимуществам, но не включает в себя обязательства по взаимной обороне, присущие членам НАТО.

Высокопоставленный представитель администрации заявил журналистам, что Байден проинформирует Конгресс о присвоении статуса, который вступает в силу через 30 дней.

Байден, проведя несколько встреч с Руто, отметил, что новый статус Кении является результатом долгосрочного сотрудничества в борьбе с терроризмом в нестабильном регионе Африканского Рога.

«Это результат многолетнего сотрудничества в совместных антитеррористических операциях, в ходе которых ДАЕШ и «Аш-Шабаб» были ослаблены в Восточной Африке. Это результат нашей общей поддержки Украины и сплочения мира вокруг устава ООН. Это также наша совместная работа в Гаити, которая помогает проложить путь к снижению нестабильности и повышению безопасности», – сказал Байден.

В ходе переговоров Руто и Байден обсудили план Кении по отправке тысячи сотрудников сил безопасности в нестабильное Гаити. Руто выразил готовность развернуть силы в Гаити, но не уточнил сроки и детали данной миссии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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