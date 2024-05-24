Президент США Джо Байден объявил, что Кения станет первым основным союзником США вне НАТО среди стран Африки южнее Сахары. Об этом он сообщил во время визита президента Кении Уильяма Руто в США, первого государственного визита лидера африканской страны за последние 16 лет.

Статус основного союзника вне НАТО предоставляет странам доступ к военным и финансовым преимуществам, но не включает в себя обязательства по взаимной обороне, присущие членам НАТО.

Высокопоставленный представитель администрации заявил журналистам, что Байден проинформирует Конгресс о присвоении статуса, который вступает в силу через 30 дней.

Байден, проведя несколько встреч с Руто, отметил, что новый статус Кении является результатом долгосрочного сотрудничества в борьбе с терроризмом в нестабильном регионе Африканского Рога.

«Это результат многолетнего сотрудничества в совместных антитеррористических операциях, в ходе которых ДАЕШ и «Аш-Шабаб» были ослаблены в Восточной Африке. Это результат нашей общей поддержки Украины и сплочения мира вокруг устава ООН. Это также наша совместная работа в Гаити, которая помогает проложить путь к снижению нестабильности и повышению безопасности», – сказал Байден.

В ходе переговоров Руто и Байден обсудили план Кении по отправке тысячи сотрудников сил безопасности в нестабильное Гаити. Руто выразил готовность развернуть силы в Гаити, но не уточнил сроки и детали данной миссии.