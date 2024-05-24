ТУРЦИЯ
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Турция приветствует решение ООН по Сребренице
Правящая партия Турции назвала учреждение ООН Дня памяти геноцида в Сребренице «положительным событием для человечества»
Турция приветствует решение ООН по Сребренице
Омер Челик / Others
24 мая 2024 г.

Представитель правящей Партии Справедливости и развития Омер Челик приветствовал решение Генассамблеи ООН объявить 11 июля Днем памяти геноцида в Сребренице 1995 года.

«Это решение является положительным событием для человечества. Оно чрезвычайно значимо и демонстрирует, что государства и структуры, совершившие акт геноцида, будут запечатлены черным пятном в истории», - написал Челик в соцсетях.

Напомним, накануне Генассамблея ООН проголосовала за учреждение ежегодного 11 июля Международного дня памяти жертв геноцида 1995 года в Сребренице. Инициированная Германией и Руандой резолюция была поддержана 84 странами, включая Турцию и государства Балкан, за исключением Сербии. Против выступили 19 стран, в том числе Россия, Китай и Беларусь, еще 68 воздержались.

Решение было принято, несмотря на яростное сопротивление со стороны Белграда и боснийских сербов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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