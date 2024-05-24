Япония ввела санкции против одного гражданина России, девяти российских и двух кипрских юридических лиц из-за поставок оружия из КНДР, сообщается на сайте японского МИД.

Среди попавших под санкции – генеральный директор государственной авиакомпании «224-й летный отряд» Владимир Михейчик, сама авиакомпания, военный полигон Ашулук, исследовательский комплекс «Владимировка» в Астраханской области, командование военно-транспортной авиации, военно-морской ракетный комплекс в приморском поселке Дунай, «Трансморфлот» и другие. Их активы и платежи в Японии будут заморожены.

Правительство Японии осуждает закупку Россией оружия у Северной Кореи, поскольку это нарушает резолюции Совета Безопасности ООН и, по их мнению, может привести к дальнейшей эскалации ситуации в Украине.

В тот же день Сеул также объявил о введении санкций против Москвы и Пхеньяна. Санкции Южной Кореи коснулись семи граждан КНДР и двух российских судов. В МИД Южной Кореи заявили, что санкции связаны с поставками материалов и финансированием северокорейских ядерных и ракетных разработок, а также поставками российской нефти в Северную Корею.

Пхеньян находится под рядом международных санкций, включая запрет на торговлю оружием, в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, которые обязалась соблюдать и Россия. По данным Минобороны Южной Кореи, с 2022 года Россия могла закупить у Северной Кореи более 3 млн артиллерийских снарядов и более 500 тыс. снарядов для реактивных установок залпового огня.

В январе представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что Северная Корея поставила России тактические ракетные комплексы и баллистические ракеты, использованные, в частности, при обстреле Украины 2 января. Кирби назвал эти поставки «существенной и вызывающей обеспокоенность эскалацией».