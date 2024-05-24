Канцлер Германии Олаф Шольц в своей колонке для The Economist отметил, что вторжение Владимира Путина в Украину разрушило фундаментальные принципы международного порядка: невозможность изменения границ силой, уважение суверенитета всех стран и отсутствие страха перед соседями. По словам канцлера, Путин стремится восстановить «имперскую Россию» и превратить Украину и Беларусь в «марионеточные государства».

«Никто, кроме, возможно, самого Путина, не знает, где и когда может закончиться это безжалостное стремление к империализму», – пишет Шольц. Однако он добавил, что планы Путина «не преуспеют».

По словам канцлера, ЕС и его члены являются крупнейшими финансовыми и экономическими союзниками Украины и одна лишь Германия уже выделила 28 млрд евро на военную помощь, уступая в этом отношении лишь США.

Однако, по мнению Шольца Путин считает, что демократические страны не смогут поддерживать Украину долгие годы.

«Доказывать Путину, что он ошибается, нужно начинать дома – с сохранения широкой общественной поддержки Украины. Это означает снова и снова объяснять, что помощь Украине является необходимой инвестицией в нашу собственную безопасность», — заявил канцлер.

Шольц также отметил, что НАТО не стремится к конфронтации с Россией и не станет непосредственной стороной конфликта. Он заявил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и нацелена на превращение Бундесвера в сильнейшие вооруженные силы Европы.

«Впервые со времен Второй мировой войны мы на постоянной основе разместим полноценную боевую бригаду за пределами Германии – в Литве. И мы передадим НАТО немецкую дивизию повышенной боеготовности, а также другие значительные воздушные и морские силы и средства», — сказал Шольц.

Канцлер также призвал европейские страны внести больший вклад в трансатлантическое распределение бремени, независимо от результатов президентских выборов в США.

«Я поддерживаю предложение президента Эммануэля Макрона провести разговор о предстоящей обороне Европы. В начале этого года я сказал, что мы должны усилить европейскую составляющую НАТО – и мы должны усилить европейскую составляющую нашего сдерживания», — подчеркнул немецкий политик.

Шольц заявил, что никто не должен осмеливаться атаковать ни один сантиметр территории НАТО, поскольку весь альянс будет защищать его совместными усилиями.

«Тот, кто считает, что это всего лишь слова, должен посмотреть на то, что мы делаем на местах», — подчеркнул канцлер.