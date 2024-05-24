Президент РФ Владимир Путин готов прекратить войну на Украине путем согласованного перемирия, которое признает нынешние линии фронта. Об этом Reuters рассказали четыре российских источника, знакомых с обсуждениями в окружении Путина.

Три источника, знакомых с обсуждениями в окружении Путина, отметили, что российский лидер выразил разочарование по поводу «поддерживаемых Западом попыток помешать переговорам» и «решения» украинского президента Владимира Зеленского «исключить» переговоры.

Один из источников добавил: «Путин может сражаться столько, сколько потребуется, но Путин также готов к перемирию – заморозить войну».

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал, что глава РФ неоднократно подчеркивал открытость России к диалогу, уточнив, что переговоры могут опираться, в том числе, и на проект стамбульского соглашения.

Некоторые западные аналитики восприняли назначение Андрея Белоусова министром обороны России на прошлой неделе как подготовку к длительному конфликту.

Источники также сообщили, что Путин опасается еще одной мобилизации из-за падения популярности после первого призыва в сентябре 2022 года. Конфликт, унесший десятки тысяч жизней и вызвавший масштабные санкции, требует очередной мобилизации для значительного продвижения, чего Путин стремится избежать.

Несмотря на устойчивое давление на поле боя, источники утверждают, что Путин предпочел бы использовать нынешние успехи России на фронте для завершения войны. Два источника указали, что Путин считает достигнутые успехи достаточными, чтобы представить их как победу российскому народу.

Вместе с тем Reuters пишет, что перспектива перемирия или мирных переговоров остается отдаленной. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что мир на условиях Путина неприемлем, и поклялся вернуть захваченные территории, включая Крым.

Украина готовится к мирному саммиту в Швейцарии в следующем месяце, целью которых является консолидация международной поддержки для прекращения войны. Однако Россия не была приглашена на конференцию по Украине, что ставит под сомнение результативность этих переговоров.

Один из источников предположил, что соглашение вряд ли будет достигнуто при каденции Зеленского, если только Россия не заключит сделку с Вашингтоном напрямую. Однако ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве заявил журналистам, что не считает, что «Путин заинтересован в серьезных переговорах».