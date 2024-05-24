Главный республиканец в Конгрессе Майк Джонсон пригласил премьер-министра Биньямина Нетаньяху выступить на совместном заседании обеих палат Конгресса.

Спикер Палаты представителей отметил, что это будет «демонстрацией решительной поддержки израильского правительства в час величайшей нужды». По словам Джонсона, лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер согласился позвать израильского премьера и подписал письмо с приглашением.

Однако, как передает израильский канал Kan, в Демократической партии США резко осудили эти планы и назвали приглашение премьера Нетаньяху «ошибкой».

Многие конгрессмены-демократы отметили, что не придут на заседание. Член Конгресса от Демпартии Джим Хаймс заявил, что Нетаньяху «должен сосредоточиться на освобождении заложников, а не пытаться перехитрить законодателей». Против высказалась и бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, а также конгрессмен Берни Сандерс.

Выступление Нетаньяху в Конгрессе пройдет на фоне напряженности в отношениях между президентом Джо Байденом и израильским премьером из-за требования США не вторгаться в Рафах. Нетаньяху настаивает, что израильские войска продолжат наступление на южный город Газы, несмотря на все опасения правозащитников.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, объявляя о скором визите Нетаньяху, косвенно раскритиковал Байдена, заявив, что «некоторые лидеры» пытались удержать поставки «жизненно важного оружия» Израилю.

В конце апреля глава Белого дома приостановил отправку 3500 тяжелых бомб Израилю и предупредил, что может задержать и другие поставки оружия, если Нетаньяху начнет тотальное наземное наступление в Рафахе.

Однако буквально неделей позже Байден подписал закон о выделении дополнительного $1 млрд военной помощи Израилю. Эта сумма не входит в общий пакет американского финансирования Тель-Авива на $14 млрд, одобренный ранее.