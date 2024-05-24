Общеевропейская парламентская группа исключила ультраправую немецкую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) после комментариев ведущего кандидата партии о нацистских солдатах СС во время Второй мировой войны.

«Бюро группы «Идентичность и демократия» (ID) в Европейском парламенте сегодня приняло решение немедленно исключить немецкую делегацию АдГ», — заявила коалиция.

«Группа ID больше не хочет ассоциироваться с инцидентами, связанными с Максимилианом Краа, главой списка АдГ на выборах в Европейский парламент», — говорится в заявлении правых сил.

Краа, ведущий кандидат АдГ на европейских выборах в следующем месяце, уже получил запрет от своей партии на публичные выступления после спорных комментариев о нацистских солдатах СС.

В интервью политик говорит: «Прежде чем объявить кого-то преступником, я хочу знать, что он сделал. Среди 900 тыс. эсэсовцев было также много фермеров: безусловно, был высокий процент преступников, но не все они были таковыми. Я никогда не скажу, что любой, кто носил форму СС, автоматически был преступником».

После этих слов на политика ополчились не только в оппозиции Германии, но и в его собственной партии, а также в европейских союзных АдГ партиях.

СС (Schutzstaffel) была крупной военизированной организацией при Адольфе Гитлере, основной задачей которой была охрана концлагерей во время Второй мировой войны.

Марин Ле Пен, лидер французских правых сил, заявила 22 мая, что немецкой партии необходимо сделать «перерыв», а также что партию «‎‎держат в заложниках» ее радикальные лидеры.

В коалицию ID входят «‎‎Лига» Маттео Сальвини в Италии, Австрийская партия свободы (FPÖ), Голландская партия свободы исламофобного радикала Герта Вилдерса (PVV) и «Фламандский интерес‎»‎ в Бельгии.

Правая коалиция считается наиболее радикальной силой в Европарламенте, а многие ее элементы выступают за выходы своих стран из состава ЕС. Примечательно, что ID, судя по прогнозам, должна была стать крупным победителем европейских выборов 6–9 июня. Опросы давали ей до 85 мест в парламенте — сейчас у коалиции 59 мандатов. Но исключение 16 депутатов от АдГ значительно уменьшит ожидаемые успехи ID и, вероятно, ускорит полную перестройку крайне правых сил парламента.