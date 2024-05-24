ПОЛИТИКА
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Минфин Израиля хочет оставить банки Палестины без денег
Министр Бецалель Смотрич хочет отрезать палестинские банки от израильских корреспондентских банков, чтобы еще сильнее ударить по экономике Палестины
Минфин Израиля хочет оставить банки Палестины без денег
Смотрич хочет отрезать палестинские банки от израильских корреспондентских банков / Фото: AP
24 мая 2024 г.

Глава Минфина Израиля ультраправый политик Бецалель Смотрич заявил, что не может продлить срок действия разрешения, которое позволяет израильским банкам обрабатывать платежи в шекелях от палестинских банков.

Через израильские банки идут платежи за услуги и таможенные сборы, предназначенные Палестинской администрации.

Смотрич утверждает, что «‎палестинцы продолжают финансировать терроризм», а израильские банки могут быть привлечены к ответственности за нарушение законов о борьбе с финансированием терроризма.

При этом министр всячески поддерживает незаконные еврейские поселения на оккупированном Западном берегу, хотя США, Франция и Великобритания ввели санкции против поселенцев и их продукции. То есть израильские банки, оперирующие с поселенцами, уже нарушают западные санкции.

Смотрич назвал критиков политики поселений «лицемерами».

Палестинская валютная администрация 23 мая заявила, что отключение палестинских банков от израильских банков-корреспондентов негативно скажется как на палестинской, так и на израильской экономике.

«Палестинская банковская система поддерживает корреспондентские банковские отношения с широкой сетью банков по всему миру, что позволяет ей продолжать предоставлять услуги гражданам на местном и глобальном уровнях, банковские отношения с внешним миром не будут затронуты», — говорится в заявлении администрации.

Министр финансов США Джанет Йеллен раскритиковала решение израильских коллег. Политик подчеркнула: важно сохранить открытыми израильско-палестинские корреспондентские банковские отношения, чтобы позволить пострадавшим экономикам на оккупированном Западном берегу и в Газе функционировать и способствовать обеспечению безопасности.

«Эти банковские каналы имеют решающее значение для обработки транзакций, которые позволяют [палестинцам] импортировать из Израиля [услуг] почти $8 млрд в год, включая электроэнергию, воду, топливо и продукты питания, а также облегчают экспорт палестинских товаров почти на $2 млрд в год», — отметила Йеллен.

Она добавила, что удержание Израилем доходов, собранных от имени Палестинской администрации, также угрожает экономической стабильности Западного берега.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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