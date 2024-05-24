Глава Минфина Израиля ультраправый политик Бецалель Смотрич заявил, что не может продлить срок действия разрешения, которое позволяет израильским банкам обрабатывать платежи в шекелях от палестинских банков.

Через израильские банки идут платежи за услуги и таможенные сборы, предназначенные Палестинской администрации.

Смотрич утверждает, что «‎палестинцы продолжают финансировать терроризм», а израильские банки могут быть привлечены к ответственности за нарушение законов о борьбе с финансированием терроризма.

При этом министр всячески поддерживает незаконные еврейские поселения на оккупированном Западном берегу, хотя США, Франция и Великобритания ввели санкции против поселенцев и их продукции. То есть израильские банки, оперирующие с поселенцами, уже нарушают западные санкции.

Смотрич назвал критиков политики поселений «лицемерами».

Палестинская валютная администрация 23 мая заявила, что отключение палестинских банков от израильских банков-корреспондентов негативно скажется как на палестинской, так и на израильской экономике.

«Палестинская банковская система поддерживает корреспондентские банковские отношения с широкой сетью банков по всему миру, что позволяет ей продолжать предоставлять услуги гражданам на местном и глобальном уровнях, банковские отношения с внешним миром не будут затронуты», — говорится в заявлении администрации.

Министр финансов США Джанет Йеллен раскритиковала решение израильских коллег. Политик подчеркнула: важно сохранить открытыми израильско-палестинские корреспондентские банковские отношения, чтобы позволить пострадавшим экономикам на оккупированном Западном берегу и в Газе функционировать и способствовать обеспечению безопасности.

«Эти банковские каналы имеют решающее значение для обработки транзакций, которые позволяют [палестинцам] импортировать из Израиля [услуг] почти $8 млрд в год, включая электроэнергию, воду, топливо и продукты питания, а также облегчают экспорт палестинских товаров почти на $2 млрд в год», — отметила Йеллен.

Она добавила, что удержание Израилем доходов, собранных от имени Палестинской администрации, также угрожает экономической стабильности Западного берега.